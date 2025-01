O fim de ‘Os Simpsons’ é anunciado pela Disney

A série animada ‘Os Simpsons’ que, desde 1989, reúne famílias por meio do humor, tem fim anunciado pela Disney. A empresa explica que a animação não terá um episódio de despedida.

Criada por Matt Groening, a trama conta com 36 temporadas e é a série de animação de maior duração da história da TV mundial. No total, foram mais de 700 episódios exibidos, marcados por uma trilha sonora memorável, presente até mesmo no longa-metragem da trama.

Seus episódios, regados por críticas sociais e políticas, se desenvolviam em torno de temáticas familiares – pelas quais o público se identificava – vividas pelo casal Homer e Marge, e seus filhos Bart, Lisa e Maggie, entrando definitivamente para a história da cultura pop mundial.

A Disney justifica o fim do seriado por sua possível perda de relevância em meio a um mercado de entretenimento que segue em constante mudança.

A empresa não quer produzir um episódio de despedida dos "Simpsons", que foi explicado pela essência da série de continuidade: "Não queremos que 'Os Simpsons' tenha um ponto final, porque a vida continua. Os personagens seguirão vivendo no coração dos fãs", disse um porta-voz da Disney.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck