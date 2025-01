Morreu nesta terça-feira (14/1) o pintor, muralista e desenhista mineiro Sebastião Januário (1939-2025), aos 85 anos.

Natural de Dores de Guanhães, na região do Vale do Rio Doce, Januário mudou-se aos 17 anos para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como garçom antes de dar início à trajetória artística.

Participou do curso livre de pintura ministrado por Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna (MAM/RJ), estudou desenho com Eduardo Sued e Oswaldo Teixeira no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro e pintura no Museu de Arte Moderna de Paris, França, entre 1964 e 1966.

Com contornos bem definidos e cores fortes, sua obra aborda cenas do cotidiano e sabedoria popular.

As obras de Januário integram diversos acervos, como os do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), Instituto Inhotim, Museu de Arte Negra (MAN), Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro); e Centre Pompidou (Paris).

