Uma cantora que participou do programa The Masked Singer no Reino Unido não escondeu a frustração ao ser preterida no programa de fantasias.

Vestida de sapo, a cantora Macy Gray, conhecida pela música "I try", abandonou o palco da competição depois que foi eliminada do reality, deixando os jurados de boca aberta. Como protocolo, os convidados tiram a máscara e respondem a perguntas do apresentador e do júri.

"O que está acontecendo? O sapo está indo embora?", questionou um dos jurados quando a pessoa fantasiada deu as costas e saiu andando. Macy retornou um tempo depois, sem a parte de cima do acessório, e com um sorriso torto.

"Você se divertiu no programa?", questionou o apresentador Joel Dommett. "Sim", respondeu ela, mas com cara de poucos amigos.

O momento viralizou nas redes sociais. "Isso foi hilário. Ela estava tão brava por ser eliminada", escreveu o perfil de Vicky Jennings. "Muito desconfortável assistir isso. Nunca vi alguém tão chateado. Este é o show. Aproveite, é divertido", opinou Ella Ryan.