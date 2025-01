O mês de janeiro é quase sinônimo de verão e férias para a criançada. Por isso, nada melhor do que uma lista dedicada a atividades divertidas, com programação extensa e diversificada, algumas delas gratuitas, e outras, com preços atrativos, em Belo Horizonte.





Além dos equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura, instituições como o Espaço do Conhecimento UFMG, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Museu dos Brinquedos, o Museu de Ciências Naturais da Puc e o Museu das Minas e do Metal preparam uma agenda especial para os pequenos.

A reportagem do Estado de Minas realizou, então, uma seleção com opções em diversos espaços de BH, contemplando atividades de muita interação e curiosidade como oficinas, jogos, teatros, parque de trampolim, atividades circenses, planetários e baladinha kids. Algumas opções vão entreter os filhos e até mesmo os pais. Confira:

Museu das Minas e do Metal







Entre os dias 14 de janeiro e 1 de fevereiro, o MM Gerdau (Museu das Minas e do Metal), instituição que reúne patrimônios culturais e geológicos, garante muitas oficinas para as crianças nas férias, desde criar o próprio cristal utilizando sulfato de cobre e água e pinturas com pigmentações mineral e sintética até reproduzir diferentes texturas presentes nas pilastras do museu na oficina de marmorização. Além disso, será possível montar quebra-cabeças e jogar Twister no espaço de jogos.

Museu das Minas e do Metal Tulio Santos/EM/D.A.Press





Luiza Macedo, assessora de Projetos do MM Gerdau, diz que o projeto acontece sempre em janeiro e julho, desde a abertura do museu, e se torna ainda mais especial abrir a temporada assim, pois o museu completa 15 anos em 2025.





“No dia 1º de fevereiro, a gente encerra essa programação com o "EncontriMM", o Encontro de Colecionadores Mirins de Minerais, em uma ação voltada para crianças apaixonadas com as 'pedras', como elas gostam de dizer, e minerais”, ela comenta. Algumas atividades são de classificação livre, e outras, com público definido. Confira no site mmgerdau.org.br. As inscrições são por ordem de chegada, 30 minutos antes de começar as atividades, que duram, em média, 1 hora e 30 minutos e são gratuitas.





Serviço

Quando: de 14 de janeiro a 1 de fevereiro

Onde: MM Gerdau - Praça da Liberdade, 680

Preço: gratuito

Contato: 31 3516-7200

Museu de Ciências Naturais da PUC

O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que reúne um acervo que documenta fauna, flora e outros aspectos da história natural presente e passada, vai ter, a partir do dia 21 de janeiro, o “Férias no Museu”. A programação do local, cujo somente o acervo neontológico, ou seja, de espécies atuais, tem mais de 170 mil exemplares, e vai até 1º de fevereiro, de terça a sábado das 9h às 17h, incluindo oficinas, experiências interativas e espetáculos.





As atividades traçam a ciência por trás dos répteis e anfíbios, arqueologia, mamíferos exóticos e silvestres nativos, morcegos, vertebrados, como também as fases da lua, astronomia e estações do ano. Contam, ainda, com pintura rupestre em argila, pintura de rosto, plantio de suculentas e a famosa trilha na matinha.





É preciso retirar a senha das atividades (cada criança tem direito a duas) no balcão, às 9h, para o turno da manhã, e às 13h, no período da tarde. Algumas possuem idade máxima ou mínima; confira no site museu.pucminas.br.





Serviço

Quando: 21 de janeiro a 1º de fevereiro, de terça a sábado, das 9h às 17h.

Onde: Museu de Ciências Naturais PUC Minas – Av. Dom José Gaspar, 290

Preço: R$ 20, com meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, crianças entre 4 e 12 anos e estudantes. Menores de 3 anos não pagam.

Contato: (31) 3319 – 4152

Power Shopping Center Minas - Vila Trampolim Park





Além dos tradicionais brinquedos infláveis, escorregadores, pula-pula e piscina de bolinhas, o espaço Vila Trampolim Park vai receber uma programação diária nas férias. Ao adquirir um ticket do parque, cada criança tem direito a participar das atividades, onde os ingressos custam a partir de R$ 35 e variam de acordo com o tempo escolhido para ficar no parque.





Serão realizadas oficinas, como slime neon, desenho ou tatuagem, tanto na parte da tarde como da manhã. Nas segundas e terças, vão ter gincanas durante todo o horário de funcionamento, que vai de 10h às 22h. Às quartas, todos poderão concorrer a brindes, às quintas, haverá escultura com balões e, nas sextas, pintura facial. Na programação de sábado, as crianças vão ter uma baladinha kids com a animação de um DJ. Confira a programação completa no site vilatrampolim.com.br.





Serviço

Quando: Oficinas - 6 a 15 e 20 a 31 de janeiro de 14h às 16h e 19h30 às 21h

Vila Trampolim Park - todos os dias, de 10h às 22h

Onde: Power Shopping Centerminas - Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495 - União

Preço: A partir de R$ 35

Contato: (31) 2117-2425

Equipamentos Culturais em Belo Horizonte





A programação dos equipamentos públicos da capital mineira garante narração de histórias, apresentações e oficinas, com atividades gratuitas e outras com preços acessíveis. Desde o Teatro Marília, com espetáculos como “A festa dos bichos no Cerrado”, em que o Lobo-Guará se une a outras espécies da região contra um agricultor que acaba por colocar em risco as espécies, passando pelo Cine Santa Tereza, com exibição dos filme Snoopy e Charlie Brown ou Turma da Mônica em "Uma aventura no tempo", até outros vários centros culturais pela cidade, o entretenimento é garantido. Confira a programação completa desses e outros locais no Portal Belo Horizonte.





Serviço

Quando: de 2 a 31 de janeiro de 2025

Onde: Equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura

CCBB





Com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), o CCBB exibe durante o período de férias a “Mostra 18 Anos O Trem – Companhia de Teatro”, com cinco espetáculos que trazem temas como consciência ambiental, autoconhecimento e incentivo à leitura.





Abrindo a mostra, a peça “A fantástica floresta” mostra as aventuras de João, que parte em busca do avô com uma única pista: um apito encontrado na beira de um rio por um Tico-tico. Já em “A Menina que entra em livros”, a história de Júlia é narrada quando ela, que se desespera ao esperar um irmão mais novo, descobre sua própria maneira de ver o mundo. Em “O que mora no escuro”, Nina, seu cão-guia Mosca e seu amigo Theo se transformam em super-herois para enfrentar monstros e vencerem seus próprios medos. Confira a descrição completa de cada espetáculo no site ccbb.com.br.





Serviço

Quando: de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, sempre às 15h

Onde: Teatro I do Centro Cultural Banco Do Brasil - Praça da Liberdade, 450

Preço: R$30 inteira e R$15 meia, disponíveis no site e na bilheteria

Contato: (31) 3431-9400





Espaço do Conhecimento da UFMG Tulio Santos/EM/D.A.Press

Espaço do conhecimento UFMG





O Espaço do Conhecimento, ambiente cultural que conjuga ciência, cultura e arte, integra o conjunto de espaços culturais e atividades da Pró-reitoria de Cultura (Procult) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e também tem, nessas férias, uma programação para entreter essa galerinha fora das escolas.





As atrações duram, em média, 1 hora e são diárias e gratuitas. Entre elas, a oficina de hieróglifos leva o público ao mundo da escrita egípcia, enquanto a “MetropoliTRILHAS” é uma oficina com um jogo de tabuleiro, que propõe dinâmicas de uma Região Metropolitana para o público infantil. Ou quem sabe a aposta do recesso pode ser em recortar, colar e criar uma composição visual a partir de materiais diversos na oficina de colagem? São muitas opções, da construção de câmaras escuras até exercícios em libras. Confira a programação completa em ufmg.br/espacodoconhecimento.





Serviço

Quando: Até o dia 31 de janeiro

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG – Praça da Liberdade, 700 – Funcionários

Preço: gratuito (com exceção do planetário)

Contato: (31) 3409-8350





Espaço do Conhecimento da UFMG Tulio Santos/EM/D.A.Press

Casa Fiat





A oficina de férias da Casa Fiat de Cultura é gratuita e, nela, as crianças vão criar seu próprio jogo de tabuleiro, além de explorar diversos pontos da capital mineira. Todos podem escolher os locais a ser representados em cada jogo, definindo o formato do percurso e criando regras próprias para as cartas. Para participar, é preciso retirar a senha na recepção da Casa Fiat de Cultura com 15 minutos de antecedência do início de cada oficina, pois as vagas são limitadas. Os menores de 12 anos devem estar acompanhados por um responsável.





Serviço

Quando: 4 e 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 e 29 a 31 de janeiro às 10h30 e às 15h

Onde: Praça da Liberdade, nº10, Funcionários

Preço: gratuito

Contato: (31) 3289-8900

Centro Cultural Unimed-BH





No teatro do Centro Cultural Unimed-BH, as peças Rapunzel e Saltimbancos são boas opções para divertir as crianças durante o período de férias.





Rapunzel

Teatro, histórias, música e 25 metros de trança compõem a peça que remontam a história dos Irmãos Grimm.



Quando: 15/1 às 16h





Os Saltimbancos

Neste espetáculo clássico, a criançada se diverte com a história do jumento, do cachorro, da galinha e da gata que decidem ir para cidade para serem músicos.





Quando: 22/1 às 16h





Serviço

Onde: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Preço: R$ 25

Contato: (31) 3516-1360





Ainda no Centro Cultural Unimed-BH, a biblioteca do local, que conta com mais de 12 mil livros em seu acervo, tem uma boa programação neste mês, com contação de histórias, exposições, oficinas e clube do livro, tudo gratuito. Confira a programação pelo site minastenisclube.com.br.





Serviço

Onde: R. da Bahia, 2.244 - Lourdes

Preço: gratuito

DiamonMall

Outra programação pelos shoppings de BH que pode chamar atenção das crianças é a do DiamondMall. Durante todo o mês, o lugar recebe grandes livros cenográficos para a exposição "As fantásticas fábulas de La Fontaine", uma mostra que joga luz ao escritor francês Jean de La Fontaine e suas histórias – famosas entre os pequenos. Oito das fábulas foram selecionadas, entre elas as conhecidas "A raposa e as uvas" e "A cigarra e a formiga".





A exposição fica no piso L4 até o dia 2 de fevereiro e também conta com uma biblioteca, cujo acervo é repleto de contos não só do francês como de outros autores. Será possível, ainda, assistir a uma animação em que, por meio de inteligência artificial, La Fontaine explica sua inspiração para criar as histórias e seus personagens. Os ingressos estão disponíveis pelo app Multi, com entradas custando R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia.

Serviço

Quando: até o dia 2 de fevereiro, de terça a sábado das 10h às 22h; aos domingos e feriados das 14h às 20h

Onde: Piso L4 do Shopping DiamondMall - Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho

Preço: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Contato: 4003-4136

Outra atração no mesmo shopping a partir deste sábado (18/1) é o DiamondMall Sunset, onde, em meio a um cenário de cores vibrantes, palmeiras e elementos que remetem ao clima de praia, as crianças vão poder preparar um cone de frutas com chocolate. A atividade é voltada para o público de 4 a 12 anos, e, para participar, é preciso realizar o agendamento gratuito pelo app Multi.

Serviço

Quando: todos os dias, das 12h30 às 20h – entrada de uma nova turma a cada 30 minutos. A entrada da última turma será às 19h30.

Onde: Piso L4 do Shopping DiamondMall - Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho

Preço: gratuito / Inscrições para turmas de 18 a 26/01 está aberta e em 20 de janeiro será a abertura das inscrições para turmas de 27/1 a 2/2

Contato: 4003-4136

Museu dos brinquedos





No Museu dos Brinquedos, que guarda brinquedos de várias épocas e culturas, a criançada vai poder brincar de circo nas férias com experimentações circenses, uso de fantasias, pocket show de mágicas e palhaçaria e oficinas. Os ingressos dão direito a todas as atividades em um dos turnos (manhã ou tarde) e podem ser retirados pelo Sympla.





Serviço

Quando: 7 de janeiro a 1 de fevereiro – terça a sábado (confira a data do seu ingresso) das 14h às 17h ou das 9h30 à 12h30

Onde: Avenida Afonso Pena, 2564, Funcionários

Preço: R$ 20,00 (meia) R$ 40,00 (inteira) para permanência no local e livre participação de todas as atividades, em apenas um dos turnos.

Contato: (31) 97170-1480

Planetários





Por que não levar as crianças para observar os cosmos?





O Planetário Puc Minas, ao lado do Museu de Ciências Naturais, conta com sessões que duram, em média, 40 minutos e acontecem de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, com ingressos de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), eles podem ser retirados pelo site ingressosmuseu.pucminas.br.





Serviço

Quando: terças e sábados, das 9h às 17h

Onde: Museu de Ciências Naturais PUC Minas – Av. Dom José Gaspar, 290

Preço: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Contato: (31) 3319-4520





Já no Planetário do Espaço do Conhecimento UFMG, a programação das sessões de 14 a 19 de janeiro acontecem nos horários de 11, 14 e 16 horas. A compra dos ingressos, que custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), são no dia da sessão exclusivamente na recepção do museu, a partir das 10h.





Serviço

Quando: 14 a 19 de janeiro, 11, 14 e 16 horas

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG – Praça da Liberdade, 700 – Funcionários

Preço: R$14 (inteira) e R$ 7 (meia)

Contato:(31) 3409-8350

Aquário do Rio São Francisco





O Aquário da Bacia do Rio São Francisco, localizado no Zoológico de Belo Horizonte, na Região da Pampulha, também pode ser um bom palpite para as férias. O lugar foi ambientado para representar o rio que lhe dá o nome, um dos mais importantes do país.





O aquário funciona de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h30, com entrada permitida até às 16h com ingressos a R$ 10,15.





A novidade é que, agora, os 22 tanques também têm um sistema de audioguia. Esse sistema vai ter informações que contribuirão para um melhor entendimento das mais de 50 espécies de peixes por meio de Qr Codes em cada um deles. Entre eles, estão os dourados, matrinxãs, pirambebas, lambaris, carpa, pacu-caranha e outros. Além disso, será possível receber informações e curiosidades como, por exemplo, como a água do aquário permanece limpa, por qual motivo peixes andam juntos ou o que significam as esculturas no local.

Serviço

Quando: de terça a domingo das 8h30 Às 16h30

Onde: Portaria I - Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 - Braúnas

Portaria II - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600 – Confisco

Preço: R$ 10,15 (sem o ingresso do zoo)

Contato: (31) 3277-7286