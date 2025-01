Férias é hora de viajar e viver momentos de lazer. Quando há idosos no grupo do passeio, alguns cuidados específicos ajudam a garantir a segurança, o conforto e a inclusão deles durante esse período.



Planejamento e avaliação médica



Segundo a médica geriatra da Saúde no Lar, Simone de Paula Pessoa Lima, antes de embarcar em qualquer viagem, o planejamento é essencial. “O planejamento deve incluir uma avaliação prévia com o médico do idoso para verificar a aptidão para viajar, além da adequação da viagem ao seu estado de saúde" explica. Também é necessário escolher destinos acessíveis e prever pausas para descanso.



É imprescindível levar uma lista atualizada dos medicamentos e cuidados específicos necessários. Documentos médicos, como relatórios com diagnósticos, contato do médico responsável e cópia do plano de saúde, também devem estar à mão.



Adaptação do roteiro



Idosos com mobilidade reduzida ou condições de saúde específicas requerem atenção especial ao adaptar os roteiros. “Escolha destinos com infraestrutura acessível, como rampas, elevadores e transporte adequado”, recomenda Simone. É importante planejar atividades em horários mais amenos, evitando extremos de calor ou frio, e garantir intervalos para descanso.



Para idosos ativos, os roteiros podem incluir caminhadas, visitas culturais e outras atividades dinâmicas. No entanto, “certifique-se de que os locais tenham infraestrutura confortável, como assentos disponíveis em passeios mais longos”, ressalta a médica.



Alimentação e hidratação



A alimentação e a hidratação são pontos cruciais. “É fundamental garantir acesso a água potável para evitar desidratação”, destaca Simone. Vale planejar refeições em locais confiáveis, com alimentos leves e próximos ao habitual do idoso, evitando alimentos que possam causar desconfortos gástricos ou intoxicação.



Mesmo para os mais ativos, lanches saudáveis podem ser úteis durante atividades prolongadas.



Organização de medicamentos



Manter a rotina de medicamentos é outro desafio durante viagens. A especialista sugere organizar os remédios em caixas separadas por horários e dias da semana e usar lembretes no celular para evitar esquecimentos.



“Caso a viagem envolva mudança de fuso horário, é necessário ajustar gradualmente os horários das medicações, sempre com orientação médica.”



Sinais de alerta



É importante observar sinais de alerta como cansaço extremo, tonturas, confusão mental, pele seca, urina escura, náuseas ou falta de apetite. “Qualquer alteração aguda deve ser avaliada imediatamente, especialmente em idosos com doenças crônicas”, alerta a geriatra. "Além disso, em destinos quentes, proteja-se do sol com chapéus, roupas leves e hidratação constante".



Inclusão e bem-estar



Incluir o idoso nas atividades familiares ajuda no bem-estar emocional. “Incentive a participação em atividades que respeitem seus limites físicos e interesses, como caminhadas leves, jogos de tabuleiro ou refeições em grupo”, sugere Simone. Envolver o idoso no planejamento e permitir que ele escolha algumas atividades também fortalece o sentimento de autonomia.



Lazer seguro



As atividades de lazer devem ser seguras e prazerosas. “Atividades ao ar livre em locais sombreados, caminhadas leves, visitas a museus, apresentações culturais ou passeios tranquilos pela natureza são boas opções”, reforça.



