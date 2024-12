Morreu aos 62 anos o humorista, cantor, compositor e radialista Acácio Oliveira, o Kaquinho Big Dog (1962-2024). Ele foi acometido de um mal súbito na madrugada desta quinta-feira (12/12), enquanto apresentava, ao lado do parceiro e amigo Toninho Lima, o programa “Madrugada Liberdade”, levado ao ar pela Rádio Liberdade. Nascido em Belo Horizonte, o artista foi acometido por uma paralisia infantil que o levou a fazer uso de cadeira de rodas.





Kaquinho ficou conhecido nos anos 1990, quando apresentou o programa “Acorda Paschoal” e mais tarde se tornou cantor de música popular brasileira, se apresentando em vários bares da capital mineira. Ele lançou uma fita cassete em 1994, que acabou vendendo mais de 50 mil cópias.

O sucesso foi tanto que, em 1996, a gravadora Virgin resolveu lançar um CD com o artista mineiro. Amigo pessoal e parceiro do humorista Geraldo Magela, o ceguinho, os dois trabalharam juntos e formavam uma das duplas mais famosas do humor brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia