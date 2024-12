“A solidão é fera, a solidão devora”. Um dos maiores sucessos da carreira de Alceu Valença foi escrita pelo músico em Belo Horizonte. A história foi contada pelo artista em um vídeo em suas redes sociais publicado nessa quarta-feira (11/12).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A faixa, lançada em 1984, no álbum “Mágico”, foi composta após uma apresentação de Alceu no Palácio das Artes. Segundo o pernambucano, a noite em que criou o hit foi muito especial. “Eu fiz um show no Palácio das Artes, em Minas Gerais, para uma plateia participativa, alegre. E foi uma loucura nossa interação”, começou.





No entanto, ao sair do local, veio um sentimento diferente. “De repente, eu voltei para o hotel onde eu estava hospedado. Sozinho. Eu cheguei na portaria, peguei a chave, abri a porta do meu quarto, quem estava deitada na minha cama: Dona Insônia”, continuou.











Sem conseguir dormir, durante a madrugada, ele foi até a janela do hotel e observou a rua deserta. “Olhei para a solidão dos astros e a solidão da lua. E aí foi como fiz uma música chamada ‘Solidão’”, concluiu, citando versos da música. No vídeo, ele ainda dá uma palhinha do sucesso.











Na legenda, Alceu ainda confessou que o carinho do público é muito bom, mas acaba se sentindo solitário após as apresentações. “Todo artista gosta de aplausos, do carinho do público, da companhia das pessoas. Depois dos shows, a gente volta para o hotel e, muitas vezes, se depara com ela esperando na cama: a Solidão. E quando Dona Insônia vem junto, então, aí é que a agonia se torna mais ardente. Foi numa noite assim, enquanto os relógios caminhavam lentos em um hotel em Belo Horizonte, que eu escrevi esta toada dedicada à Solidão”, escreveu, poeticamente.