Selena Gomez anuncia noivado com Benny Blanco

Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao anunciar seu noivado com o produtor musical Benny Blanco. A novidade foi compartilhada pela cantora em um carrossel no Instagram na quarta-feira, 11 de dezembro, incluindo uma foto de close do anel de noivado e momentos emocionantes do casal celebrando com abraços e risadas.

Na legenda da publicação, Selena escreveu: “O para sempre começa agora…”. Blanco, por sua vez, comentou de forma carinhosa: “Ei, espera… essa é minha esposa”. A cantora também exibiu o anel em uma selfie no espelho, compartilhada em seus Stories. A notícia consolida o relacionamento do casal, que começou em junho de 2023, mas cuja conexão remonta a anos antes, quando trabalharam juntos no single “I Can’t Get Enough”, de 2019.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O romance entre Selena e Blanco foi oficializado publicamente em agosto de 2023, quando ela curtiu e comentou postagens de fãs no Instagram, declarando: “Ele é meu tudo absoluto no meu coração”. O casal fez sua estreia no tapete vermelho durante o Emmy de 2024, em janeiro. Selena já falou abertamente sobre o impacto positivo do relacionamento em sua vida.

Em entrevista à Apple Music, ela descreveu a relação como “o mais seguro que me sinto”. Para a revista TIME, a fundadora da Rare Beauty revelou que antes de conhecer Blanco, havia se planejado para adotar uma criança aos 35 anos, caso permanecesse solteira. “Simplesmente acontece quando você menos espera”, disse ela.

Desde o início do relacionamento, o casal compartilha momentos especiais nas redes sociais. Em março, Selena homenageou Blanco em seu aniversário com uma declaração emocionante: “Sua resistência emocional, disposição positiva e talento inacreditável me deixam de queixo caído. Eu te amo.” Blanco também revelou em entrevistas que levou algum tempo para perceber seus sentimentos por Selena.







Ver essa foto no Instagram





Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

O motivo para a pausa na música de Selena Gomez

Após o lançamento do single “Love On” em fevereiro de 2024, Selena Gomez optou por uma pausa na carreira musical, dedicando-se à atuação e aos seus empreendimentos no setor de beleza. A artista explicou sua decisão em entrevista à revista Perfect, mencionando a necessidade de se reinventar.

“Depois de lançar meus dois últimos singles, parei as coisas só porque senti que precisava me reinventar ou não estava exatamente onde queria estar”, afirmou. “Ok, vou apenas dar um passo para trás, ter uma nova perspectiva”, completou. Seu último álbum de estúdio, Rare, foi lançado em 2020, e desde então, sua produção musical tem sido mais esporádica.

Apesar de “Love On”, criado em colaboração com Julia Michaels e o time The Monsters & Strangerz, alcançar o 56º lugar na Billboard Hot 100, a repercussão foi modesta. O clipe acumulou 22 milhões de visualizações, número significativamente menor que os 56 milhões obtidos por “Single Soon”, lançado em 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Enquanto os fãs aguardavam novos projetos musicais, Selena brilhou nas telonas em 2024 no musical Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard. A performance rendeu à artista o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. No longa, Selena interpreta três músicas, marcando um retorno à música em um contexto diferente.

“Foi uma experiência transformadora que guardarei comigo para sempre. Nunca interpretei nada assim antes”, comentou a artista sobre o filme. “Eu estava animada para fazer algo que me deixasse completamente desconcertada e me ajudasse a sair de qualquer coisa em que eu sinto que fui colocada. Achei estranho, divertido e bonito.”