A cantora Selena Gomez com o novo namorado e ao lado do apresentador Faustão

A cantora Selena Gomez confirmou o namoro com o produtor musical Benny Blanco. A dona da Rare Beauty fez comentários apaixonados sobre o novo companheiro, o que causou burburinho nas redes sociais, especialmente entre os brasileiros.

Acontece que a declaração de amor de Selena virou alvo de piadas por conta de um suposto relacionamento entre a cantora e o apresentador Faustão – que nunca existiu. A fanfic começou em 2016, durante uma das edições do extinto ‘Domingão do Faustão’.

O apresentador dedicava parte do seu programa para mandar um “oi” para amigos e fãs. Um belo dia, um dos nomes citados foi o de Selena Gomez, a pedido de um fã. Foi o suficiente para surgirem diversas postagens, fotos e histórias falando do relacionamento entre os dois.

E, desde então, sempre que algo acontece com Selena ou Faustão, a fanfic volta à tona. Desta vez, a americana elogiou o novo namorado e criticou seus relacionamentos anteriores. “Ele é absolutamente tudo no meu coração e a melhor coisa que aconteceu comigo. Ele é melhor do que qualquer pessoa que eu já estive antes", pontuou.

Os brasileiros saíram em defesa do “ex”. “Pois é, Selena, você merece mesmo homens como Justin Bieber que te humilha e te trata feito pano de chão, Faustão não é pro teu bico, ele merece mesmo coisa melhor”, disse um comentário.

Muita gente ainda lembrou que o namoro de Selena começou após Faustão ter passado por momentos delicados de saúde. “Ela largou o Faustão depois do transplante de coração”, apontou um perfil. Outros internautas não superaram o fim do “relacionamento” entre os dois. “Saudades de quando a Sel tava com o Faustão”, lamentou um fã.

Claro que tudo não passa de uma brincadeira. Veja mais comentários:

Trocou o Faustão por esse daí https://t.co/mKh7DZyDHo — Predo ???? (@ApenasPredo) December 8, 2023

Não ironicamente Faustão mais bonito que esse cara https://t.co/SJlLKqWAZq — Maya ???? (@MayforDemi) December 8, 2023