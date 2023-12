O influenciador Felipe Neto usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8/12) para denunciar que pessoas de sua família estão recebendo ameaças de morte. As mensagens são concentradas na irmã do youtuber, Carolina, de apenas seis anos, e na namorada, Juliane Carvalho.

“Um aviso pras stalkers que estão perseguindo pessoas da minha intimidade com ameaças, bullying e invasão de privacidade. Nós sabemos quem vocês são. Isso vai pra polícia a partir da semana que vem. Esse é o único aviso q vou dar a respeito. Vocês queriam atenção? Pois terão”, escreveu.

Felipe Neto é alvo constante de ataques virtuais, especialmente de grupos bolsonaristas. O influenciador é crítico ferrenho do ex-presidente desde 2018. Em 2019, a mãe dele teve que se mudar para o exterior por conta das ameaças de morte.

Um aviso pras stalkers q estão perseguindo pessoas da minha intimidade com ameaças, bullying e invasão de privacidade.



Nós sabemos quem vcs são.



Isso vai pra polícia a partir da semana q vem.



Esse é o único aviso q vou dar a respeito. Vcs queriam atenção? Pois terão. — Felipe Neto ???? (@felipeneto) December 8, 2023

Um dos maiores nomes da internet brasileira, Neto classificou as mensagens que recebe como perturbadoras. “Já são meses de perseguição a Ju [Juliane Carvalho, namorada dele], com mensagens horríveis que vocês não têm a menor ideia, escritas por pessoas visivelmente perturbadas", publicou.

Em relação à Carol, o youtuber contou que ela está sendo perseguida. “Passaram a ameaçar de morte, mandar fotos da irmã de 6 aninhos de idade e falar que vão matá-la na saída da escola. Tudo por uma OBSESSÃO. Até então, adotei o silêncio e imaginei que elas parariam, perderiam o interesse. Mas a coisa só piora. O ódio delas é impulsionado por uma insanidade descontrolada, uma obsessão louca. Não vou mais aturar. Vão ter a polícia batendo na porta e vão responder criminalmente", declarou.

De acordo com Felipe Neto, as mensagens são enviadas por perfis falsos. “Todo fake que você cria, se você não for especialista, deixa um rastro que leva até você. Tudo q temos q fazer é pedir judicialmente pra plataforma informar. Muita gente acha q criando fake, está segura de cometer crimes. Nesse caso, terão uma surpresa”, informou.