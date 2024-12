Jamel Fares, um dos sócios-fundadores da Marabraz, está processando o próprio filho, Abdul Fares, o noivo de Marina Ruy Barbosa. A ruiva chegou a ser citada no processo após o amado tentar a interdição do pai, citando problemas de saúde.







Segundo informações da Folha de S. Paulo, o processo tramita sob segredo de Justiça na comarca de Simões Filho, na Bahia. Ao descobrir sobre a rasteira dada pelo herdeiro, o veterano o contra-atacou judicialmente, acusando-o de falsidade ideológica.

A defesa de Jamel descreveu Abdul como "ingrato e parasita", criticando seu estilo de vida exorbitante. "Nada mais doloroso para um pai do que se ver na obrigação de processar criminalmente o próprio filho", diz a notícia-crime protocolada nesta terça-feira (10) no 2° Distrito Policial de Barueri (SP).





A briga familiar respingou em Marina Ruy Barbosa, que chegou a ser nomeada na ação aberta pelo sócio-fundador da loja de móveis. É que um anel avaliado em cerca de R$ 6 milhões foi comprado pelo empresário para a atriz com o dinheiro da empresa. Segundo os advogados de Jamel, Abdul teria gasto mais de R$ 22,5 milhões em despesas pessoais no total. Na ação, fotos de viagens da ruiva com o herdeiro foram anexadas aos autos.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares, o namorado Reprodução/Instagram





“Nos últimos dois anos e meio, Abdul torrou em despesas pessoais pelo menos R$ 22,5 milhões, com recursos que pertencem às empresas da família, em viagens de jatinho, aquisição de helicópteros, compra de diamantes no valor de milhões de reais para presentear sua noiva, entre outras indulgências”, diz a defesa no processo ao qual a Folha de São Paulo teve acesso.