Em 2024, o Brasil foi contemplado com uma série de shows nacionais e internacionais. Em presença de eventos como esses, o público comumente recorre às ferramentas de busca para descobrir datas, locais e vendas de ingressos de cada apresentação.

Confira a seguir a lista dos 10 shows mais pesquisados pelos brasileiros neste ano, de acordo com dados do Google Trends.

1. Madonna



Durante a turnê "The Celebration Tour", em comemoração aos 40 anos de carreira, a cantora pop fez um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação, em 4 de maio de 2024, foi promovida pela prefeitura da cidade e atraiu um público de 1,6 milhão de pessoas.

Anitta e Pablo Vittar também subiram ao palco como convidadas.

2. Bruno Mars



No fim de 2024, "Bruninho" (para os fãs brasileiros) fez uma turnê exclusiva para o Brasil, com 14 shows em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.



Segundo o cantor, o desejo deste evento especial veio após sua satisfatória experiência com o público do país durante o The Town 2023, em São Paulo.

Na capital mineira, Mars se apresentou no Mineirão em 4 de novembro. Ele também aproveitou para passear pela cidade, visitando locais como a Praça Sete e a Avenida Antônio Carlos.

3. Caetano e Bethânia

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia circularam pelo país neste ano. Foi a primeira primeira vez que ambos fizeram uma turnê juntos desde 1978. No repertório dos shows, a dupla incluiu 40 canções de diferentes períodos de suas carreiras.

Em 7 de setembro, a apresentação passou por Belo Horizonte, levando 54 mil pessoas ao Mineirão.





4. Linkin Park

Após a morte do vocalista Chester Bennington em 2017, aos 41 anos, a banda entrou em uma longa pausa. Neste ano, o grupo fez o esperado retorno com Emily Armstrong no lugar de Bennington.

Em 15 de novembro, a banda fez um show no Allianz Parque, em São Paulo, para um público de 46 mil pessoas.

5. Travis Scott

O rapper americano foi o headliner do primeiro dia do Rock in Rio 2024, em 13 de setembro, com o show da sua turnê "Circus Maximus". Antes, no dia 11 de setembro, ele se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo.

Em um cenário que lembra um mundo distópico, agregado de elementos psicodélicos, o cantor adicionou ao repertório hits como "Sicko Mode", "FE!N" e "Goosebumps".

6. Mariah Carey

Assim como o rapper, a cantora pop, sucesso nos anos 2000, se apresentou no Rock in Rio e no Allianz Parque neste ano, após 14 anos sem vir ao Brasil. No dia 20 de setembro, ela esteve em São Paulo e no dia 22 foi a atração principal do Palco Sunset na capital fluminense.

7. Alok

Em comemoração aos 64 de Brasília, Alok foi convidado a realizar um show gratuito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A estrutura da performance foi o que mais chamou a atenção, do público presente e dos internautas.

Alok comemora 64 anos de Brasília com super estrutura Filipe Miranda/Reprodução

Atrás do palco, o show contava com uma pirâmide com 30 metros de altura, equipada com mais de 600 metros quadrados de painéis luminosos, 400 refletores, além de lasers e drones. Durante seu set, o DJ também convidou ao palco Naldinho dos Teclados, Pedrinha Moraes, Nando Reis, Zeeba e representantes de povos indígenas de oito etnias diferentes.

8. Natiruts

Encerrando a carreira de 28 anos, a banda de reggae se despede com a turnê "Leve com você". Entre as cidades percorridas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Belém e Recife, com a última apresentação prevista para agosto de 2025.

No dia 15 de novembro, o grupo também se apresentou em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão.







9. Gilberto Gil

A turnê "Tempo Rei", anunciada em agosto deste ano, será a última do cantor. O primeiro show acontece em 15 de março, na cidade de Salvador.

O artista irá circular o Brasil até o final de novembro, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Belém, Fortaleza e Curitiba. Na capital mineira o show será em 14 de junho, na Arena MRV. Os ingressos estão à venda.

10. Andrea Bocelli

O tenor italiano retornou ao Brasil este ano, passando com sua turnê por inúmeras cidades. Entre elas, Bocelli se apresentou em Belo Horizonte no dia 17 de maio, também no Estádio Mineirão.





Acompanhado da violinista americana Caroline Campbell, ele cantou ária de Verdi, o bolero “Besame Mucho” e “Fall on Me”.