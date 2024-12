Com novos personagens, "Divertidamente 2" entrou na lista das 10 maiores bilheterias de todos os tempos, arrecadando US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9,37 bilhões)

Com um ano movimentado nos cinemas, é comum que o público recorra as ferramentas de busca para saber mais sobre cada produção, descobrir onde estão disponíveis, a quais prêmios estão concorrendo ou quais as polêmicas envolvidas.

Por isso, o Google Trends divulgou recentemente os dados sobre os 10 filmes mais pesquisados no Brasil ao longo deste ano. Confira a seguir a lista completa das produções.

1. "Divertidamente 2"

Continuação do sucesso que estreou em 2015, o filme traz as emoções de dentro da mente da menina Riley, que tenta lidar com seu crescimento e a temida fase da adolescência. Dessa vez, os clássicos Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho perdem seu espaço na mente para novos sentimentos, muito mais negativos que os anteriores, como a Inveja, a Vergonha, o Tédio e, claro, a Ansiedade.

O longa se tornou a maior bilheteria de 2024, conquistando também uma posição entre as dez maiores bilheterias de todos os tempos, com uma arrecadação de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9,37 bilhões).



2. "Deadpool & Wolverine"

Terceiro filme da franquia "Deadpool", o filme estrelado por Ryan Reynolds ganhou o público com a nostalgia, trazendo de volta o personagem Wolverine (Hugh Jackman). O X-men teve um final considerado trágico pelos fãs no desfecho de "Logan" (2017), mas retorna de forma mais caricata nesta comédia.







3. "Ainda estou aqui"

O filme brasileiro é adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, em que ele conta a história de sua família pela visão da mãe, Eunice Paiva, sobre o desaparecimento do pai durante a ditadura militar brasileira.

Dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres e Selton Mello nos papeis principais, o filme está na corrida por uma vaga no Oscar, além de ter sido recém-indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor filme Estrangeiro e Melhor Atriz (pela performance de Fernanda).



4. "A forja"

O drama cristão conta a história de Isaiah, um jovem de 19 anos sem planos para o futuro. Pressionado pela mãe, que o cria sozinho, para procurar um emprego, ele encontra um chefe que se torna um mentor de vida. Com pouco mais de duas horas, a trama fala sobre fé, renúncia e perdão. A produção teve um desempenho mediano de público ao redor do mundo, mas se destacou no Brasil. Os espectadores brasileiros representaram 78% da bilheteria internacional total do filme.



5. "Meu malvado favorito 4"

Dentro da franquia que já gerou mais de seis filmes, incluindo as produções sobre os minions, lançadas em 2015 e 2022, o longa foi uma das animações mais bem sucedidas de 2024. Desta vez, Gru (Steve Carrell) ganha mais um integrante em sua família. Após adotar Edith, Margot e Agnes, ele tem seu primeiro filho com a esposa Lucy.





6. "Oppenheimer"

Dirigido por Christopher Nolan, o filme conta a história de J. Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Com um grande elenco e uma fotografia impactante, o filme destaca os desafios morais e jurídicos vividos pelo protagonista.

No Oscar deste ano, a produção se consagrou como a maior vencedora com sete estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Cillian Murphy.







7. "Planeta dos macacos: O reinado"

Em um futuro distante dos acontecimentos do último filme da franquia, lançado em 2017, esta produção destaca um mundo em que macacos dominaram os espaços e começaram a escravizar humanos, distorcendo os ensinamentos de Caesar (Kevin Durand).

8. "Pobres criaturas"

Ficção científica de Yorgos Lanthimos, é baseada no romance "Frankenstein" de Mary Shelley. Na trama, um cientista, ao presenciar o suicídio de uma mulher grávida, opta por reacordá-la, mas, desta vez, com o cérebro do bebê em sua cabeça.

O filme foi o segundo maior vencedor do Oscar de 2024, ficando atrás apenas de "Oppenheimer". Entre os quatro prêmios conquistados, a obra rendeu para Emma Stone sua segunda estatueta de Melhor Atriz.



9. "Todos menos você"

Com Sidney Sweeney e Glenn Powell nos papeis principais, o filme foi considerado por muitos como o pivô para o retorno das comédias românticas, famosas dos anos 2000 a 2010

No Tik Tok, por exemplo, os usuários fizeram com que o single "Unwritten", lançado por Natasha Bedingfield em 2004, retornasse às paradas de sucesso.

Nesta trama, Bea e Ben saem juntos por uma noite, mas, após alguns desentendimentos, se tornam inimigos mortais, até precisarem se encontrar no casamento das irmãs.



10. "Saltburn"

Misturando thriller psicológico com comédia ácida, o filme dirigido por Emerald Fennell gerou diversas discussões online sobre suas estranhas cenas sexuais, inclusive com caráter mórbido.

Protagonizado por Barry Keoghan e Jacob Elordi, o longa acompanha um jovem universitário excluído que, ao conhecer o aristocrata Felix Catton, inicia uma jornada de crescente obsessão.

