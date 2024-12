A 82ª edição do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro

Os indicados à 82ª edição do Globo de Ouro foram anunciados na última segunda-feira (9/12), em um evento transmitido ao vivo, apresentado pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut. A cerimônia, marcada para o dia 5 de janeiro, em Los Angeles (EUA), inaugura oficialmente a temporada de premiações.

O Brasil tem destaque na competição com o filme "Ainda estou aqui" concorrendo em duas categorias: Melhor Atriz de Drama (Fernanda Torres) e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

A lista de indicados deste ano reflete maior diversidade, respondendo a críticas anteriores sobre a falta de representatividade. Esta também é a segunda edição consecutiva organizada por uma nova produtora, após uma série de polêmicas envolvendo a antiga gestão.





Veja onde e quando assistir aos indicados:





Drama

"O brutalista" (6/2 nos cinemas)

"Um completo desconhecido" (27/2 nos cinemas)

"Conclave" (23/1 nos cinemas)

"Duna: Parte 2" (Max e aluguel/compra no streaming)

"Nickel Boys" (sem previsão)

"Setembro 5" (30/1 nos cinemas)

Comédia ou Musical

"Anora" (23/1 nos cinemas)

"Rivais" (Prime Video)

"Emilia Pérez" (6/2 nos cinemas)

"A verdadeira dor" (30/1 nos cinemas)

"A substância" (Mubi)

"Wicked" (em cartaz nos cinemas)

Filme estrangeiro



"A garota da agulha" (sem previsão)

“Ainda estou aqui” (em cartaz nos cinemas)

"Emilia Pérez" (6/2 nos cinemas)

"The seed of the sacred fig" (sem previsão)

“Tudo o que imaginamos como luz” (em cartaz no UNA Cine Belas Artes, Sala 2, 20h40)

"Vermiglio" (sem previsão)

