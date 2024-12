Fernanda Torres foi anunciada como uma das indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro, na manhã desta segunda-feira (9/12), por sua atuação em “Ainda estou aqui”. O longa, dirigido por Walter Salles, também concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira.





Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que retrata a história de sua família, o filme já soma mais de 2,5 milhões de espectadores no Brasil. Além disso, foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na disputa pelo Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional.





Em comunicado enviado à imprensa, Fernanda Torres comemorou a conquista e relembrou a indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, em 1999. “É incrível que, 25 anos depois do Walter, com a minha mãe, terem participado deste prêmio, agora eu seja indicada ao Globo de Ouro junto com uma indicação para Melhor Filme de Língua Não Inglesa. Neste ano tão concorrido, com muitos filmes diferentes e muito bons, isso é muito especial”, destacou.

“Ainda estou aqui” tem como principal concorrente o filme “Emilia Pérez”, dirigido pelo francês Jacques Audiard, enquanto Fernanda enfrenta estrelas como Angelina Jolie e Nicole Kidman para levar o prêmio. “É muito emocionante e enaltece o poder de 'Ainda Estou Aqui', um drama falado em português. É incrível eu ter sido indicada em uma categoria onde a maioria dos outros filmes são falados em inglês”, acrescentou.

A atriz também mencionou o reconhecimento que recebeu da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. “Ontem foi surpreendente a Menção Honrosa que recebi da Associação de Críticos de Los Angeles, ao lado da Demi Moore. É um prêmio que reconhece todas as interpretações femininas e masculinas do ano, então isso é extraordinário. Estou muito feliz também pelo fato de o filme continuar forte nos cinemas do Brasil”, concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Fernanda Torres ainda comemorou a notícia com seus seguidores, publicando um vídeo bem-humorado no Instagram. “Uma loucura, uma loucura. Beijo, inacreditável. E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe… Realmente, a vida presta”, brincou.

O longa já foi premiado no 81º Festival de Veneza (Melhor Roteiro), foi escolhido como Melhor Filme pelo público na 48ª Mostra de São Paulo, e venceu no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá, e no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos. Fernanda Torres também foi eleita Melhor Atriz em Filme Internacional pelo Critics Choice Awards.