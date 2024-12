Em "Ainda estou aqui", de Walter Salles, Selton Mello e Fernanda Torres interpretam Rubens e Eunice Paiva, que tiveram as vidas transformadas pela ditadura militar no Brasil

Nesta segunda-feira (9/12), o cineasta Walter Salles, diretor de "Ainda estou aqui", celebrou as indicações do filme ao Globo de Ouro 2025. O longa concorre à categoria de melhor filme em língua estrangeira e a atriz Fernanda Torres, protagonista da adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama.





"Muito feliz pelo Globo de Ouro ter reconhecido 'Ainda estou aqui' e o talento incrível da Fernanda Torres. É um prêmio para o cinema brasileiro como um todo, e para um trabalho coletivo que só foi possível graças ao livro maravilhoso de Marcelo Rubens Paiva", disse ele em um comunicado à imprensa.





As indicações acontecem 25 anos após o filme "Central do Brasil", também dirigido por Salles, ter sido indicado ao prêmio. Estrelado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, o filme concorreu as mesmas categorias, mas venceu apenas o prêmio de melhor filme em língua não-inglesa.





O cineasta e Torres receberam as notícias das indicações em Londres, na Inglaterra, onde apresentam o filme em sessão mediada pelo diretor mexicano, Alfonso Cuáron. A atriz também comemorou o prêmio em suas redes sociais, em um vídeo publicado no seu Instagram.





"Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no Glam, com (minha maquiadora) Rebeca, em Londres. Hoje tem sessão aqui... está uma loucura Beijos, inacreditável! E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe... realmente, a vida presta. Beijos!", disse ela na publicação.

"Ainda Estou Aqui" acompanha a vida de Eunice Paiva, papel de Torres, advogada brasileira e mãe de cinco filhos que resolveu cursar direito após seu marido, Rubens Paiva, papel de Selton Mello, ter sido levado e morto pelos militares durante a ditadura militar. O filme representa o Brasil no Oscar do ano que vem e concorre a uma indicação em diferentes categorias, como as de melhor filme estrangeiro e melhor atriz.