Nascido na Serra da Canastra, o Rio São Francisco é um curso de água extremamente importante para o abastecimento, a economia e a cultura do país. Desaguando no Atlântico, o Velho Chico conecta, de certo modo, Minas ao mar. E foi exatamente esse percurso que inspirou o espetáculo “Bento”, que será apresentado por alunos do curso técnico e curso básico em dança do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado, nesta terça (10/12) e quarta-feira (11/12), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro).

A obra, com direção coreográfica de Alan Keller, é dividida em dois atos: “É a foz” e “É o menino”. Na primeira parte, há um paralelo entre o Rio São Francisco, sua nascente, herança e força, com a trajetória dos artistas em cena.

O segundo ato “É o menino” conta a história de Bento, um garoto que descobre que o mar está triste por não conhecer Minas. O menino, então, decide levar as belezas do estado para ele, navegando pelo São Francisco.

O cantor, compositor, multi-instrumentista, ator e diretor musical Sérgio Pererê assina a trilha sonora de “Bento”. O espetáculo tem entrada franca. Informações: (31) 3236-7307 e www.fcs.mg.gov.br.