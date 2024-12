O Spotify, serviço de streaming sonoro, divulgou uma lista com os artistas, músicas e podcasts mais ouvidos de Belo Horizonte em 2024. Apenas um músico mineiro aparece no pódio de artistas mais escutados, enquanto o MTG e o sertanejo dominam as músicas mais acessadas.

Top 10 artistas mais escutados de 2024 em BH

Em primeiro lugar, os belorizontinos elegeram a dupla sertaneja Henrique & Juliano como a mais ouvida de 2024. Além da dupla tocantinense, outras cinco posições foram ocupadas por cantores e duplas sertanejas, como o artista Gusttavo Lima, que ficou em quinto lugar, sendo o único mineiro da lista.

O trap funk também parece ter ganhado espaço na capital, com o funkeiro Mc Ryan SP em segundo lugar, dividindo a representatividade do gênero com outros dois artistas paulistas (Mc PH e Mc IG). Já no fim da lista, aparece o rapper carioca Filipe Ret. Confira o top 10:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG Gusttavo Lima Jorge & Mateus Zé Neto & Cristiano Lauana Prado MC PH Filipe Ret





Top 10 músicas mais escutadas de 2024 em Belo Horizonte

Quando o assunto é gênero, o mais ouvido é o sertanejo, que aparece dominando a lista com 5 faixas. Em seguida vem o “funk de BH”, ocupando com três faixas no top 5: o popular MTG, montagem de outras músicas com sons e efeitos sonoros do funk, tocou bastante na capital.

MTG Quero Te Encontrar - DJ JZ, DJ LG PROD, Humberto & Ronaldo, Mc Mininin, Silvanno Salles Gosta De Rua - Ao Vivo - Felipe e Rodrigo MTG QUEM NÃO QUER SOU EU - DJ TOPO, MC G15, Mc Leozin, Seu Jorge MTG Forró e Desmantelo - Doug Hits, Manim Vaqueiro, dj sv Haverá Sinais - Ao Vivo - Jorge & Mateus, Lauana Prado Anestesiado - Ao Vivo - Murilo Huff Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade - Ao Vivo - Lauana Prado Barulho Do Foguete - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano TUMBÁTUM - Dj Vitin do Pc, MC JF, MC NAHARA, SMU, Tropa do Bruxo THE BOX MEDLEY FUNK 2 - DJ Oreia, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Brinquedo, Mc Laranjinha, THE BOX

Top 10 podcasts mais escutados de 2024 em Belo Horizonte

Os podcasts também entreteram os moradores de Belo Horizonte. Em primeiro lugar aparece o podcast “Café Com Deus Pai”, criado pelo pastor evangélico Junior Rostirola, que foi sensação em 2024. Para se ter uma ideia, os episódios, divulgados diariamente, lideraram a lista de mais ouvidos no Spotify no país, além de marcar presença no top 10 mundial de podcasts mais ouvidos da categoria.

Em segundo lugar aparece o programa de contos e crônicas: “Não Inviabilize”.

Café Com Deus Pai Não Inviabilize Podpah Café da Manhã Inteligência Ltda. Jota Jota Podcast Psicologia na Prática Flow Podcast Bom dia, Obvious Supere-se Motivação



* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice