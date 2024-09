MC Ryan SP usou as redes sociais para dizer que está arrependido de ter agredido a namorada. O caso foi revelado pelo Portal Léo Dias. A Folha não conseguiu localizar a nova assessoria de imprensa do cantor.

Na imagem, é possível ver Giovanna Roque sentada no chão do closet do casal com a mão no rosto, tentando se proteger do chute de MC Ryan.





"Queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovanna, a minha filha, mãe de Giovanna, a minha mãe e a todas as mulheres", disse ele em um vídeo publicado no Instagram. Ele havia desativado o perfil na rede social após o caso vir à tona.





"Estou arrependido e triste. De um dia para o outro a minha vida mudou. Que essa tempestade sirva de aprendizado."





Depois que as cenas de agressão foram divulgadas, a micareta Maringá Folia decidiu cancelar o show que o artista faria neste sábado (28).





"Na tarde desta sexta-feira, assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente", diz uma nota que a organização do evento publicou nas redes sociais.





"Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro."





A assessoria de imprensa do músico também decidiu romper o contrato após o caso vir à tona. Nas redes sociais, a agência que cuidava da comunicação do cantor disse que não o representava mais.