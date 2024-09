Em meio ao calorão que aplacou Belo Horizonte neste sábado (28/9), o cantor Tico Santa Cruz pediu para que a organização do "2000 Rock Fest", no Mineirão, onde se apresentou com sua banda Detonautas, distribuísse água para o público. Ele tocou no assunto duas vezes, chegando a solicitar que os seguranças ligassem a mangueira para refrescar os espectadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Eu estou muito preocupado. Está muito quente", disse o cantor. Momentos depois, garrafas de água foram distribuídas para quem estava na grade do show. Na explanada do Mineirão, havia pontos de hidratação, com distribuição gratuita de água e bebedouros. A entrada com garrafas da bebida eram permitidas.

SUCESSOS DOS ANOS 2000



A tarde nostálgica na capital mineira começou com Nando Reis, que animou o público, especialmente os apaixonados. Depois foi a vez de Di Ferrero subir ao palco, evocando sucessos do NX Zero.

Tico Santa Cruz e os Detonautas vieram em seguida, com um show acústico rememorando os grandes hits dos 20 anos de banda.

Charlie Brown Junior veio em seguida, homenageando o vocalista Chorão e o baterista Champgnon, ambos já falecidos. Foi uma das apresentações em que o público público vibrou.

Já a banda Fresno trouxe o emo das antigas, mesclando com os lançamentos do novo álbum, "Eu nunca fui embora". A expectativa é que houvesse um feat com Di Ferrero, o que não aconteceu. No entanto, a banda encerrou o show com um remix dos Choroes da Pisadinha, dupla Paulista que mistura o emo com ritmos brasileiros.

Nos intervalos das apresentações, Gabriel, O Pensador agitou o público, em uma das apresentações mais animadas da noite. Ele chegou a descer do palco para interagir mais com a plateia, que fez bonito e mostrou que ainda lembra dos raps de 20 anos atrás.

A irreverência dos Raimundos divertiu o público, que se jogou nos moshes e nas letras de duplo sentido. A noite se encerra com Pitty, que revisita sua discografia no show mais animado do festival. A única mulher do line-up mostrou que rock tem tudo a ver com a essência feminina.