Após 25 anos da histórica indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, ao Globo de Ouro, Fernanda Torres repetiu o feito na última segunda-feira (9/12) com a indicação por sua interpretação de Eunice Paiva no filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

Para celebrar o marco, o Canal Brasil preparou uma programação especial com uma "Maratona Fernanda Torres", que será exibida nesta terça-feira (10/12), a partir das 19h30. Ao todo, serão 11 longas e duas entrevistas com a atriz. A maratona estará disponível na TV e também no Globoplay, até as 15h da quarta-feira (11/12).

A programação começa com a entrevista que a atriz concedeu a Selton Mello, em 2006, no "Tarja preta" e termina com um bate-papo de 2018 com Gilberto Gil sobre a relação atual do mundo com as mulheres, no “Amigos, sons e palavras”. Também estarão na grade filmes premiados como “Terra estrangeira” e “O que é isso, companheiro?”.

Veja a programação completa:

19h30 – Tarja Preta: Fernanda Torres (2006)

20h - Terra Estrangeira (1996), de Walter Salles e Daniela Thomas

21h40 - O Primeiro Dia (1998) de Walter Salles e Daniela Thomas

22h55 - Eu Sei que Vou Te Amar (1986),de Arnaldo Jabor

0h40 - Casa de Areia (2005) de Andrucha Waddington

2h35 - Traição (1998) de José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres

4h20 - Gêmeas (1999) de Andrucha Waddington

5h30 - O Que É Isso companheiro? (1997), de Bruno Barreto

7h25 - Jogo de Cena (2007), de Eduardo Coutinho

9h15 - Os Normais (2003) de José Alvarenga Jr.

10h45 - Saneamento Básico (2007) de Jorge Furtado

12h40 - Inocência (1983), de Walter Lima Jr.

14h40 – Amigos, Sons e Palavras: Fernanda Torres (2018)