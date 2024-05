A violinista americana Caroline Campbell e Andrea Bocelli no palco do Mineirão



Andrea Bocelli conquistou a plateia ao apostar no diálogo entre o repertório clássico e a música popular no concerto comemorativo de seus 30 anos de carreira, o primeiro da temporada brasileira. Nesta sexta-feira (17/5), no Mineirão, ele cantou ária de Verdi, entre outros trechos de óperas, o bolero “Besame mucho” e “Fall on me”, sucesso nas plataformas musicais. Foi muito aplaudido pelas 25 mil pessoas que, segundo a organização, formaram a plateia no estádio da Pampulha.



A execução vigorosa de “O sole mio”, a célebre canção napolitana, foi marcante, com direito a pausas da orquestra para que a voz de Bocelli soasse sozinha.



Em “Granada”, o tenor contou com o reforço da violinista Caroline Campbell, do bailarino Francesco Costa e da bailarina Angelica Gismondo. Ao final da performance, o tenor anunciou outra convidada da noite, Sandy, e se retirou para que a brasileira brilhasse sozinha, acompanhada apenas pelo piano.

Bocelli voltou com Caroline para executarem “Besame mucho”. Em seguida, juntou-se ao filho, o cantor Matteo Bocelli. Os dois entregaram ao público pungente performance do sucesso “Fall on me”, que gravaram em parceria em 2018. A canção bateu 400 milhões de views nas plataformas.

Sandy em seu momento solo durante o concerto comemorativo dos 30 anos de carreira de Andrea Bocelli Marcos Vieira/EM/D.A Press

Braços dados







Depois, o pai deixou o palco para o filho, que executou dois números. Matteo saiu de cena e Bocelli retornou de braços dados com Sandy, ao lado dos bailarinos. O anfitrião e a convidada foram muito aplaudidos.



Ao final, todos os músicos se levantaram e saudaram a plateia, dando a entender que o show estava chegando ao final. Mas Bocelli ainda fez três números – o primeiro com a soprano romena Cristina Pasaroiu e o terceiro com o filho Matteo –, antes de encerrar o espetáculo.