Silvio Santos foi o terceiro termo mais procurado no Brasil em 2024

É tempo de retrospectiva, e parece que a morte de Silvio Santos despertou muita curiosidade por mais informações, segundo a retrospectiva do Google que saiu na terça-feira (10). O apresentador, que morreu no dia 17 de agosto, foi o terceiro termo mais procurado no Brasil em 2024.

O levantamento anual apresenta os assuntos que mais despertaram interesse, desde grandes eventos esportivos até questões cotidianas que intrigaram os brasileiros.

Segundo a empresa, o principal destaque foi a Eurocopa, que liderou o ranking das buscas no país, seguida pela Copa América. No terceiro lugar, aparece o apresentador Silvio Santos.



Entre os dez tópicos mais procurados, cinco estão relacionados ao esporte, como as Olimpíadas e a Copa do Brasil.

Veja a lista completa:

10 principais buscas no Google em 2024

Eurocopa Copa América Silvio Santos Olimpíadas Copa do Brasil Eleições 2024 Inundações no Rio Grande do Sul Divertidamente 2 TSE Seleção argentina de futebol





