Escritora Sarah Zampier, especialista em psicologia transpessoal, autografa seu novo livro, hoje, no Mirante do Terraço Acaiaca

A escritora Sarah Zampier, especialista em psicologia transpessoal, estreia na literatura com o lançamento de “Ela conversa com as estrelas” (Editora Viseu), nesta quarta-feira (11/12), das 18h às 21h, no Mirante do Terraço Acaiaca (Avenida Afonso Pena, 867, 25º andar – Centro).

Com temas que englobam autoconhecimento e espiritualidade, a autora convida para uma reflexão sobre o impacto das escolhas que fazemos e como nossas emoções moldam nossas decisões e reações diante da vida.

A obra explora a riqueza e a complexidade da experiência humana por meio de arquétipos que permeiam a sociedade e influenciam nossas relações.

“Figuras como a mulher submissa, a mulher independente, o homem narcisista, o homem omisso, o sedutor e o príncipe encantado são espelhos que, em algum momento, nos fazem reconhecer partes de nós mesmos”, descreve Sarah Zampier, em material de divulgação da obra.

“Ela conversa com as estrelas” tem 387 páginas. O preço sugerido é de R$ 86,90.