Carlos Nunes e Kayete sobem ao palco do Cine Brasil Vallourec com cena do espetáculo que vem fazendo sucesso nos teatros de Belo horizonte desde 2021



Dois atores desempregados por causa da pandemia se veem obrigados a pedir esmola na Praça Sete, no Centro de BH, a fim de conseguir qualquer coisa para comer. A cena melancólica se revela um convite à reflexão dentro da comédia “Aperte o play e só… ria”, com Carlos Nunes e Kayete.

A direção é de Fernando Veríssimo. No espetáculo, Nunes e Kayete interpretam diferentes cenas cômicas sem a necessidade de se relacionarem entre si.



Embora não estejaatualmente em cartaz (a peça retorna em janeiro no Teatro Santo Agostinho), uma das cenas mais emblemáticas, a dos atores pedindo esmola, será apresentada nesta quarta-feira (11/12), no Cine Theatro Brasil Vallourec.



A apresentação faz parte da programação do Especial de Natal Fraternidade Sem Fronteiras, evento solidário promovido pela Organização Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), em parceria com a Starium Eventos Cultura e Arte Ltda. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais que apoiam pessoas em situação de rua e crianças em vulnerabilidade social.



Além da cena teatral, o evento contará com apresentações musicais do violinista Alain Calixto e do violonista Edmilson Neto, e palestras do escritor Wellerson Santos e do médico homeopata Andrei Moreira.



“A cena que vamos apresentar dialoga profundamente com a proposta do evento”, comenta Nunes. “Falamos de esperança, solidariedade e empatia por meio de dois personagens que enfrentam situações extremas”, acrescenta.



A peça, aliás, nasceu de um momento de solidariedade. Em 2019, Nunes vivia um período difícil com a saúde do pai, à beira da morte. “Eu sei que fui o filho que minha mãe sempre quis, mas nunca o filho que meu pai sonhou ter”, desabafa o ator.

“Estava muito triste, abalado. Foi então que Kayete, minha amiga há mais de 40 anos, me visitou com a ideia de criarmos uma comédia inédita para que eu pudesse me distrair e encontrar um pouco de alegria”, relembra.



A parceria rendeu frutos rapidamente. Em pouco tempo, as primeiras cenas já estavam escritas. “Depois, chamamos o Fernando Veríssimo para colaborar e ele também assumiu a direção da peça”, complementa Kayete.



“Aperte o play e só… ria” estreou em meados de 2021, logo após a reabertura dos teatros em Belo Horizonte, cumprindo todas as precauções sanitárias. Desde então, participou de edições da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e realizou curta temporada no Sesc Palladium.



“Retornaremos com a peça no próximo ano porque ela não apenas diverte, mas também provoca reflexões importantes”, ressalta Kayete. “A cena dos atores desempregados, por exemplo, toca o público de forma especial. Uns se identificam com a solidão dos personagens, enquanto outros refletem sobre o valor de uma vida mais simples, longe da ganância desenfreada”, analisa a atriz.



ESPECIAL DE NATAL FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS

Evento solidário com apresentações musicais, cênicas e palestras. Nesta quarta-feira (11/12), às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos à venda por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), na bilheteria local ou na plataforma Eventim. Informações: (31) 3201-5211.