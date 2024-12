As séries estão cada vez mais responsáveis por grandes movimentações em redes sociais, provocando longas discussões e curiosidades para o lançamento de seus próximos capítulos.

Por isso, grande parte dos espectadores recorre às ferramentas de busca para descobrir onde as produções estão disponíveis, se foram renovadas por suas produtoras ou quando novos episódios serão lançados.

O Google Trends divulgou, recentemente, os resultados dessas grandes buscas, com uma lista das 10 séries mais pesquisadas no Brasil ao longo deste ano. Confira a relação completa:

1. "Fallout"

Inspirada na franquia de jogos eletrônicos de RPG, a série produzida pela Prime Video conquistou muitos fãs com sua primeira temporada, sendo renovada apenas uma semana após sua estreia.

Dirigida por Jonathan Nolan, a produção acompanha três personagens principais Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) e The Ghoul (Walton Goggins), sobreviventes de uma realidade alternativa em que, após uma Segunda Guerra Mundial dominada por ataques nucleares, os mais ricos conseguiram se transferir para luxuosos abrigos subterrâneos.

Décadas depois desses privilégios, essa parcela da sociedade é obrigada a sair de seus abrigos e enfrentar a nova realidade.



2. "Bebê rena"

Um dos maiores destaques da Netflix esse ano, a minissérie gerou discussões por suas polêmicas envolvendo a veracidade da história. Na trama, um comediante se envolve rápida e amigavelmente com uma mulher, que, em um estado de vulnerabilidade, se torna obcecada por ele.

O escocês Richard Gadd, escritor e ator principal da produção, afirma que a angustiante história de perseguição aconteceu com ele há anos atrás.

Pouco tempo após o lançamento da série, e a sua grande repercussão nas redes sociais, Fiona Harvey se apresentou no jornal Daily Record alegando que é a mulher retratada e que, na verdade, Gadd seria o verdadeiro obcecado por ela.

3. "The boys"

Produzida pela Prime Video, a produção acompanha um esquisito grupo de super-heróis. De forma satírica, a série de Erik Kripke faz críticas sociais e políticas por meio de uma realidade fantasiosa.

Neste ano, a produção chegou a sua quarta temporada, com oito episódios, sendo também renovada para seu quinto e último ano. O final da série está em período de gravação, mas sem data de estreia.

Com o sucesso do universo, a Prime Video também lançou o spin-off "Gen-V" (2023), renovado para sua segunda temporada, em que conta a história de jovens universitários na trajetória para se tornarem a nova equipe de super-heróis.

4. "Bom dia, Verônica"

Após três temporadas lançadas na Netflix, baseadas no livro de Raphael Montes, a produção brasileira chegou aos seus últimos capítulos em fevereiro deste ano.





Mais uma vez, Tainá Muller investiga casos de crimes contra mulheres, agora ligados a tráfico humano e incesto, com Rodrigo Santoro no papel do antagonista.

5. "Beleza verdadeira"



O dorama, de apenas uma temporada, foi lançado inicialmente em 2020. No entanto, a produção foi adicionada na Netflix em dezembro de 2023.

Nesta comédia romântica, Lim Ju-kyung (Moon Ga-young) sofre problemas na escola por conta de sua aparência. Cansada do destrato, ela se dedica a aprender a se maquiar, por meio de tutoriais no Youtube. Agora bem arrumada e confiante, ela passa a chamar a atenção de seus colegas, mas precisa lidar com a própria crise de identidade.

6. "A casa do dragão"

Prequel do sucesso "Game of thrones", a série conta a história passada da família Targaryen, destacando a disputa dos meio-irmãos Rhaynera e Aegon pelo Trono de Ferro dos Sete Reinos de Westeros.

A primeira temporada foi lançada pela Max em 2022 e a segunda em junho deste ano, com oito episódios.

7. "Maxton Hall - O mundo entre nós"

Série alemã da Prime Video que conquistou um grande público com seu romance adolescente.

Na trama, Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) é bolsista na escola Maxton Hall. Dedicada em seus estudos, sua vida se transforma após presenciar um escândalo envolvendo James Beaufort (Damian Hardung), um dos mais ricos e populares estudantes do colégio.

O menino tenta comprar o silência de Ruby, mas ela não aceita, os colocando em uma intensa e difícil relação.

8. "Reacher"

A trama acompanha Jack Reacher (Alan Ritchson), veterano do exército dos Estados Unidos que decide iniciar uma nova profissão no ramo das investigações freelances.

A segunda temporada da série foi lançada na Prime Video em janeiro e, durante a CCXP 2024, realizada em São Paulo, os atores confirmaram o lançamento da nova leva de episódios para o dia 20 de fevereiro. Os próximos oito capítulos serão divididos em duas partes.

9. "Rainha das lágrimas"



Outro romance coreano, dirigido Jang Young-woo. Neste drama, Hyun-woo (Kim Soo-hyun) e Hae-in (Kim Ji-won) são herdeiros que, ainda adolescentes, se apaixonam e se casam . Anos após o matrimônio, o casal enfrenta dificuldades na relação, precisando reaprender a se amar.

A série estreou na Netflix em maio deste ano, com uma temporada de 16 episódios.





10. "Dan Da Dan"

Novo anime da Netflix, lançado em outubro, mistura terror, ficção científica e drama adolescente. Dividida em 12 episódios semanais, o último capítulo da produção será lançado no streaming em 20 de dezembro.

Baseada no mangá de Yukinobu Tatsu, a história acompanha Momo Ayase, parte de uma família com poderes mediúnicos, e Okarun, um entusiasta do ocultismo. Os amigos embarcam em uma jornada mística para defender as próprias crenças.