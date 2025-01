"O verdadeiro lugar do nascimento é aquele onde uma pessoa se descobre a si mesma", diz Charles Darwin no romance "Siríaco e Mister Charles". Se levarmos em conta o argumento do livro, o pai do evolucionismo bem que podia ser cabo-verdiano. A obra venceu o Oceanos, prêmio mais prestigiado da literatura em língua portuguesa, contando uma improvável história que cruza os mares.

O mister Charles do título é Darwin, retratado naquelas páginas como um garotão de seus 20 e poucos anos empolgado em descobrir o mundo. "Por todas as experiências que tivera em Edimburgo e Cambridge, explicou Charles, o prazer e os conhecimentos adquiridos não chegaram perto do impacto da sua redescoberta como pessoa, ali na ilha de Santiago de Cabo Verde."

"Quando você procura por Darwin, não encontra Charles", diz o autor Joaquim Arena, que tem agora sua obra publicada no Brasil. "É como se ele não existisse antes de ser um naturalista famoso."

O outro personagem-título, Siríaco, é um ex-escravizado que viajou ao Brasil com a família real portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão, e terminou a vida no Cabo Verde natal de Arena. A primeira coisa que se vê em sua figura é a pele negra marcada por vitiligo, que escondia por baixo uma personalidade sensível e o transformou em atração de espetáculos aberrantes de "freak show" no século 19, onde era "exibido como cão", nas palavras do autor.

Pintura na corte

Os dois homens existiram e foram alvos de uma pesquisa minuciosa empreendida pelo escritor em arquivos de Portugal, onde Arena ficou vidrado numa pintura do menino Siríaco na corte e do Reino Unido, que guardava uma pouco explorada passagem de três semanas de Darwin pelas ilhas de Cabo Verde, a oeste da África, antes de avançar sua empreitada pela América do Sul.

"É mais um caso da história para que ninguém liga. Quando você lê estudos sobre a viagem de Darwin, que mudou toda a nossa maneira de pensar, Cabo Verde não faz parte dessas páginas. E é um absurdo, porque Darwin acorda ali para a geologia, os animais marinhos, e quando chega ao Brasil já leva na cabeça alguma coisa tropical."

Se os personagens são bem reais, os laços de amizade que desenvolvem no livro são ficcionais. O que não quer dizer que sejam implausíveis, segundo Arena. Algo perceptível em suas investigações de arquivo é que Darwin "se encanta pela natureza e pela espontaneidade das pessoas".

"Então ganho razão para pensar que se interessaria pelo lado humano de Siríaco, não pela raridade de sua pele de 'homem-tigre'."

O cientista britânico vinha de uma longa linhagem de intelectuais humanistas, defensores de causas progressistas para sua época. Seu avô, o médico Erasmus Darwin, foi um abolicionista célebre do século 18. O neto herdou os genes progressistas e, numa passagem do romance inspirada por acontecimentos reais, entra em conflito com o capitão de um navio negreiro ao se enojar com a maneira torturante como castigava um homem traficado como escravo.

Arena se lembra de ter encontrado, nos arquivos sobre Darwin, um episódio sobre sua amizade com um cientista negro que lhe ensinou técnicas de embalsamamento de animais durante seus estudos em Edimburgo. O futuro autor de "A Origem das espécies" tinha cerca de 15 anos.

São cenas como essa que embasam a ficção de "Siríaco e Mr. Charles". No enredo, o antigo subordinado da corte portuguesa passa a vida rememorando o encontro com o britânico, então um rapagão elegante, e aguardando sua volta. Foi, afinal, o primeiro europeu que o viu por baixo da epiderme.

A ironia trágica, completa Arena, é que a teoria da evolução de Darwin acabou desfigurada num conceito torpe de "darwinismo social" que embasaria práticas eugênicas décadas adiante.

"Foi uma consequência que ele não previu. A base teórica da lei do mais forte veio a ser aproveitada, da pior maneira, para justificar a supremacia branca contra os africanos e índios. Abriu a porta para a legitimação de um massacre. Mas aí ele já não tem culpa dessa interpretação", afirma o escritor.





“SIRÍACO E MISTER CHARLES”



• Livro de Joaquim Arena

• Editora Gryphus

• 276 págs.

• R$ 79,90