'Coringa 2': o investimento que resultou em prejuízo

Coringa: Delírio a Dois, estrelado pela popstar Lady Gaga e pelo ator Joaquin Phoenix, está causando uma verdadeira dor de cabeça para a equipe da Warner, que produziu o filme.

Estima-se que o novo capítulo do Coringa leve à Warner a enfrentar um prejuízo de até US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão no câmbio atual).

A arrecadação, para os moldes de um filme como este, foi assustadora: apenas US$ 51,5 milhões nos EUA e, globalmente, US$ 165 milhões.

Para efeito de comparação, só o primeiro Coringa já tinha computado mais de US$ 96 milhões nos EUA e 248,4 milhões no mundo todo, em apenas três dias.

O custo: a Warner desembolsou pelo menos, US$ 200 milhões. E isso sem contar a divulgação do projeto, mais US$ 450 milhões.

Todo esse fracasso, segundo a crítica especializada, se deve ao criativo de Coringa 2, que foi orientado a um apelo mais musical do que dramático, como aconteceu no primeiro filme. A fórmula parece não ter dado certo, mesmo com o apelo incontestável de Lady Gaga.

O Rotten Tomatoes apontou uma tímida aprovação de 33%.

Como uma "carta na manga", a Warner Bros. tem a esperança de recuperar o investimento no projeto com a divulgação de Coringa 2 na China.

Outro ponto importante nas baixas vendas de Coringa 2 é que o apelo dos super-heróis parece ter chegado ao seu "teto".

"Os super-heróis costumavam garantir um mínimo de bilheteria no fim de semana de estreia, mas isso não é mais garantido", disse um executivo que opera na indústria do cinema, que preferiu não se identificar em uma entrevista à revista Variety.