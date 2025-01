A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia os indicados ao Oscar 2025 nesta quinta-feira (23/1), a partir das 10h30 (horário do Brasil). A transmissão oficial será pelo canal de Youtube @Oscars e atualizações serão publicadas no perfil oficial da academia no X (antigo Twitter) e no Instagram.



Entre os brasileiros, a expectativa é que “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, tenha ao menos duas indicações: na categoria Melhor Filme Internacional e na de Melhor Atriz, para Fernanda Torres, que vive a protagonista Eunice Paiva.



Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” mostra como Eunice Paiva criou sozinha os cinco filhos do casal e cursou Direito depois que seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, foi sequestrado por agentes do regime militar. Ela lutou pelo reconhecimento por parte do Estado brasileiro do assassinato de Rubens Paiva pela ditadura militar. O corpo nunca foi localizado.



Bolsas de apostas

Nas bolsas de apostas informais de favoritos a indicações, o francês “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, é uma constante. O longa sobre um comandante de cartel de tráfico mexicano que empreende uma jornada de transição de gênero foi o líder de indicações ao Globo de Ouro, com 10.



Outros títulos considerados fortes candidatos são “Conclave”, de Edward Berger, “O brutalista”, de Brady Corbet, “Anora", de Sean Baker; "Um completo desconhecido", de James Mangold; “Duna: Parte 2", de Denis Villeneuve; "A verdadeira dor", de Jesse Eisenberg; “Sing sing”, de Greg Kwedar; “A substância”, de Coralie Fargeat, e “Wicked”, de Jon M. Chu.



A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 2 de março, em Los Angeles.



Confira quem são os filmes e artistas tidos como favoritos a competir pela estatueta



Melhor Filme

•“Emilia Pérez”



•“Conclave”



•“O brutalista”



•“Anora”



•“Um completo desconhecido”



“Duna: Parte 2”



•“A verdadeira dor”



•“Sing sing”



•“A substância”



•“Wicked”



Melhor Direção

•Jacques Audiard (“Emilia Pérez”)



•Sean Baker (“Anora”)



•Edward Berger (“Conclave”)



•Brady Corbet (“O brutalista”)



•Payal Kapadia (“Tudo que imaginamos

como luz”)



Melhor Ator

•Adrien Brody (“O brutalista”)



•Timothée Chalamet (“Um completo desconhecido”)



•Daniel Craig (“Queer”)



•Colman Domingo (“Sing Sing”)



•Ralph Fiennes (“Conclave”)



Melhor Atriz

•Fernanda Torres (“Ainda estou aqui”)



•Demi Moore (“A substância”)



•Cynthia Erivo (“Wicked”)



•Marianne Jean-Baptiste (“Hard truths”)



•Mikey Madison (“Anora”)



•Angelina Jolie (“Maria Callas”)



•Nicole Kidman (“Babygirl”)



Melhor Ator Coadjuvante

•Kieran Culkin ("A verdadeira dor”)



•Edward Norton (“Um completo desconhecido”)



•Yura Borisov (“Anora”)



•Clarence Maclin (“Sing Sing”)



•Guy Pearce (“O brutalista”)



Melhor Atriz Coadjuvante

•Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”)



•Jamie Lee Curtis (“The last showgirl”)



•Monica Barbaro (“Um completo desconhecido”)



•Ariana Grande (“Wicked”)



•Isabella Rossellini (“Conclave”)



•Danielle Deadwyler (“Piano de família”)