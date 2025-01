Walter Salles não acompanhou indicações ao Oscar 2025: ‘Sou meio cético’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Visivelmente contente após ver seu filme ‘Ainda estou aqui’ ser indicado ao Oscar 2025, nessa quinta-feira (23/1), o diretor Walter Salles revelou que não acompanhou a transmissão que anunciou a lista de concorrentes. O cineasta também contou que estava ansioso pela indicação de Fernanda Torres ao prêmio de Melhor Atriz e que ficou surpreso por estar concorrendo a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

“Assim como a Nanda, eu sou meio cético, então não acompanho essas coisas ao vivo. Em 1999, com a Dona Fernanda (Montenegro), no ‘Central do Brasil’, a gente acompanhou junto. Foi muito emocionante, mas foi uma tortura, também. Agora, resolvemos não ver. Eu sou cético porque sou botafoguense, então sempre acredito que alguma coisa pode não dar certo. Mas aí as pessoas foram ligando, e ouvi quando a minha filha berrou. Ela berrou mais de uma vez, o que era um bom sinal”, disse em entrevista à GloboNews.

O diretor contou que só procurou saber depois que a filha, Helena, deu os dois gritos. “Aquilo me tranquilizou. porque eu queria muito que a indicação da Nanda saísse, por quão incrível que ela é, pelo fato de ela ter se doado tanto pra esse. a indicação que era extremamente merecida mas podia não vir. A terceira indicação foi incrível porque ela foi inesperada, eu sei que alguns sites muito respeitados, como o Variety, haviam prenunciado isso mas eu prefiro não acreditar”, contou.

Em outro momento da entrevista, Salles falou sobre como Torres merecia concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. “A Nanda elevou o filme como um todo, nos obrigou a sermos melhores do que somos, então eu tinha muita vontade que aquilo acontecesse. E o fato de essa indicação espelhar a indicação de Dona Fernanda é muito emocionante, então esse foi o grande momento para mim. A tal ponto que eu perdi a indicação para Melhor Filme, que acabei sabendo depois”, apontou.

Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, por “Central do Brasil”, mas perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, pela atuação em "Shakespeare Apaixonado". O filme brasileiro também concorreu na categoria Melhor Filme Estrangeiro, perdendo para o italiano “A vida é bela”.

Para Salles, a indicação de Melhor Filme foi reflexo do engajamento do público brasileiro com o filme. “E queria dizer que essa indicação de Melhor Filme tem que ser dividida com o público brasileiro, porque é um filme que foi abraçado pelo público, que foi se reencontrar com o seu próprio reflexo na tela de cinema. (...) É um presente que tem de ser compartilhado com mais de 3 milhões de pessoas”, falou.

O cineasta ainda refletiu sobre como o filme conquistou o público. “A vitalidade daquela família, a forma como eles viviam com intensidade, era uma forma de resistência. (...) A Eunice é o personagem-chave, é ela quem entende, a partir de um certo momento, que tem de virar mãe e pai daquelas cinco crianças. (...) Aquela ideia de sorrir quando um governo autoritário quer que você chore é algo absolutamente extraordinário”, afirmou.

“O filme existe, primeiramente, graças à percepção do Marcelo (Rubens Paiva) de que a mãe dele tinha sido a heroína daquela história familiar”, concluiu. Por fim, Walter revelou que já tem a roupa para ir para a cerimônia de premiação, que acontece em 2 de março em Los Angeles, Estados Unidos. “Eu uso o mesmo terno para tudo. Só mudo a cor da gravata. É muito mais fácil”, apontou.