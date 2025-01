Baile Soundsystem promete festa animada neste sábado (25/1), na Sapucaí

DJs e coletivos que agitam a cena alternativa de BH prometem um sábado de boas vibrações hoje (25/1), das 16h às 22h, na região da Rua Sapucaí, no Centro. O Baile Soundsystem é evento promovido pela Baile Room, que desenvolve ações conectando cultura urbana, arte e música.

Vão participar da festa o Baile da Kingdom, Banquete Coletivo, Funk de Quarta, MIB, Pivetz Sounds e Tumulto, entre outros.



Os promotores do baile prometem transformar a Sapucaí em palco da celebração da cultura de rua para dar as boas-vindas a 2025. O endereço é Rua Tapuias, 52, Floresta, com entrada franca até as 18h30.

