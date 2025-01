Veja as mulheres que conquistaram papel de destaque na música de Minas

Violinista, guitarrista, compositora e cantora, Nath Rodrigues é de Sabará. Integrante do coletivo Negras Autoras, tem carreira multifacetada, com trabalhos também no teatro. O disco de estreia, "Fractal", tem 11 faixas autorais e participações de Chico Cesar e Maira Baldaia. Em 2024, apresentou-se ao lado da cantora Adriana Araújo e da Sinfônica de Minas Gerais na homenagem da orquestra a Dona Eliza, pioneira da Velha Guarda do Samba de BH. É vencedora do Prêmio Flávio Henrique, concedido pelo BDMG Cultural, e participou várias vezes da Virada Cultural de BH. Foto: Carlos Hauck/divulgalçao