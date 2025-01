Homenagem a Bruna Linzmeyer abre a Mostra de Tiradentes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Intensa movimentação marcou a abertura da Mostra de Cinema de Tiradentes, na noite de sexta-feira (24/1), na cidade histórica mineira. A atriz Bruna Linzmeyer foi a homenageada desta 28ª edição do evento, com fila para entrar no Cine-Tenda e as boas-vindas da tradicional Banda Ramalho.



O filme “Girassol vermelho”, do mineiro Éder Santos, foi escolhido para dar a largada na programação. Performances celebraram a diversidade, evocando as culturas indígena e afro-brasileira, intercaladas por depoimentos, na telona, de cineastas de diferentes gerações.



Os artistas Eda Costa, Johnny Herno, Manu Dias, Rodrigo Negão e Sérgio Pererê tocaram, cantaram e propuseram reflexões sobre o cinema e a vida.



Neste sábado (25/1), às 10h, no Cine Teatro, haverá a mesa “Que cinema é esse?”, com Francis Vogner dos Reis, coordenador curatorial da Mostra de Tiradentes, e Camila Vieira, curadora de curtas do Ceará. Às 11h, será exibido o longa “Dentro da caixinha – Mundo de papel”, de Guilherme Reis, no Cine Tenda.



Às 11h30, o Fórum Tiradentes promove debate sobre o desenvolvimento do audiovisual como política estratégica do Estado brasileiro, no Cine Teatro, com presenças da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ); de Eliane Parreiras, secretária de Cultura de BH; Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Espírito Santo; Joelma Braga, secretária nacional do Audiovisual; do escritor Leonardo Boff; e do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). É aguardada a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.



Às 15h, no Cine Teatro, a trajetória da atriz Bruna Linzmeyer será tema de debate, no Cine Teatro, com as presenças da artista homenageada da mostra, do diretor Clari Ribeiro e da diretora Mayara Santana. Às 16h30, haverá o tradicional Cortejo da Arte, com saída da Igreja do Rosário.



Estão programados debates, sessões de cinema e eventos artísticos para este fim de semana. A agenda completa está disponível no site oficial da mostra.



* O repórter viajou a convite da Mostra de Tiradentes