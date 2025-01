Mostra de Cinema Tiradentes começa hoje com novo formato

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Evento que abre o calendário audiovisual brasileiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega à 28ª edição, nesta sexta-feira (24/1), em busca de respostas. A temática deste ano, “Que cinema é esse?”, orienta não só a programação de filmes e os debates, como implica em mudanças significativas nas competições. O objetivo é estar em sintonia com o novo panorama da produção nacional e recuperar o frescor das proposições originais do evento.



Até 1º de fevereiro, será oferecida programação gratuita e abrangente, com exibição de 100 filmes em pré-estreias e mostras temáticas. O festival abre espaço generoso de formação, apreensão e discussão da produção nacional com o 28º Seminário do Cinema Brasileiro, o 3º Fórum de Tiradentes e a Conexão Brasil CineMundi. Haverá também rodas de conversas, oficinas, performances, exposições e shows, entre outras atrações.

As principais mudanças dizem respeito às mostras competitivas Aurora e Olhos Livres. A primeira passa a contar apenas com longas-metragens de estreia – antes comportava até o terceiro trabalho de cineastas. Vencedores serão escolhidos pelo Júri Jovem, composto por universitários selecionados após participação em oficina promovida pela 18ª CineBH, em 2024.

Legitimação

Coordenador curatorial da Mostra de Tiradentes, Francis Vogner dos Reis diz que a intenção é destacar o que é, de fato, novo.

“Nos últimos anos, os mecanismos de legitimação de autores mudaram muito. Com o segundo longa, eles já têm circulação internacional, já chegam legitimados no segundo trabalho. Começou a soar estranho colocar cineastas assim na Aurora. O caráter de novidade foi perdendo o sentido”, explica.

"Girassol vermelho", filme de Eder Santos, abre a Mostra de Cinema de Tiradentes nesta sexta-feira (24/1) à noite Universo Produções/divulgação

A Mostra Olhos Livres passa para o horário nobre do festival, com produções de cineastas que, nos últimos 15 anos, fizeram proposições estéticas provocativas e imaginativas, como Tavinho Teixeira e Tiago Mata Machado.

Coordenadora-geral da Mostra de Tiradentes, Raquel Hallak destaca que a Olhos Livres passa a ser o espaço das perspectivas mais despojadas, da linguagem experimental e das apostas no risco. “Ela agora ocupa o espaço que foi da Mostra Aurora e vai ser avaliada pelo Júri Oficial. É uma mudança significativa”, diz.

Já Mostra Formação abriga trabalhos de universitários e passa a ter caráter competitivo. Raquel destaca que o público jovem ganha mais espaço com a Residência Crítica e outras ações que buscam fortalecer e dar visibilidade à sua produção.

Com relação à programação de filmes, Vogner dos Reis ressalta que neste momento em que a ideia de diversidade está ameaçada, Tiradentes faz aposta radical na pluralidade e no que é fora do convencional.

“Falo não apenas da diversidade relacionada às agendas políticas, mas de uma diversidade expressiva e imaginativa, que rompe com o padrão e com os mecanismos de reprodução desse padrão, com uma certa forma narrativa e visual que, para mim, é normativa”, diz.

"Malês", filme de Antônio Pitanga, será exibido no Cine Praça, o "espaço mais ecumênico e popular" de Tiradentes, afirma o curador Vogner dos Reis Universo Produções/divulgação

Raquel Hallak garante: “É o único festival do país que retrata a diversidade da produção contemporânea, com olhar para o cinema periférico, o cinema LGBTQUIAP+, o cinema indígena. São mudanças sutis, mas históricas.”

Vogner aponta que exemplos disso são a sessão de abertura, com o novo longa de Eder Santos, “Girassol vermelho”, Com Chico Díaz e Bárbara Paz, e a Mostra Temática, com novos trabalhos de Julio Bressane e Guilherme de Almeida Prado.

Bruna: "persona única"

Bruna Linzmeyer será a atriz homenageada desta edição por sua versatilidade, sua “persona única”, independentemente do papel que esteja representando, e pela “vocação para a fotogenia”, afirma o coordenador curatorial.

A atriz conta que sua primeira reação ao receber a notícia foi de surpresa, seguida de felicidade e, ao longo das últimas semanas, de emoção. “É uma homenagem muito carinhosa. Meus pais estão indo (a Tiradentes), meus amigos estão indo, sinto como se fosse uma grande festa de aniversário”, diz Bruna.

A Mostra Homenagem reunirá oito filmes com a atriz – entre eles, “A frente fria que a chuva traz”, de Neville D'Almeida, “O grande circo místico”, de Cacá Diegues, e o curta “Uma paciência selvagem me trouxe até aqui”, de Éri Sarmet.

“Fico especialmente feliz e honrada, porque já estive na mostra outras vezes de rolê, como espectadora, para acompanhar o trabalho da curadoria, que é exemplar”, ressalta a atriz.

Premiação extra



O Prêmio Retrato Filmes será concedido pela distribuidora de mesmo nome na Mostra de Tiradentes. O filme vencedor receberá contrato de distribuição e investimento de R$ 100 mil para sua campanha de lançamento.

Concorrerão os longas das mostras Aurora, Olhos Livres e WIP – Corte Final que ainda não tenham parceria com distribuidoras. O vencedor será anunciado no encerramento do festival.

28ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES



Desta sexta-feira (24/1) até 1º de fevereiro, na cidade histórica de Tiradentes. A programação, inteiramente gratuita, pode ser conferida no site oficial (https://mostratiradentes.com.br/)