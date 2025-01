Fernanda Torres sobre Oscar: 'Eunice Paiva está movendo esse filme'

Em entrevista para o Globonews, Fernanda Torres fez os primeiros comentários sobre sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz, revelado nesta quinta-feira (23/1). Ao vivo, a atriz homenageou a história de Eunice Paiva, sua personagem em "Ainda estou aqui" - também indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

"Um filme falado em português, vocês não tem ideia do que é isso. O Walter [Salles] merece muito isso. A família Paiva merece isso. Mas quem está movendo tudo isso é uma mulher chamada Eunice Paiva", disse a atriz.

Ao falar sobre sua tão esperada reação, Fernanda surpreendeu ao dizer que não estava à frente da televisão para descobrir o resultado.

"Acordei com uma angústia porque eram duas alternativas. Uma reação era não ser indicada e ficar aquele sentimento de que 'morreu na praia', porque o Brasil estava muito motivado, e eu queria dar essa alegria. O outro era o medo de ser nomeada e ter o trabalho que vem pela frente agora, que agora em fevereiro já preciso estar em Los Angeles", explicou.

Depois, continuou a elogiar a personagem: "Eunice é uma mulher que ensina a gente a agir em períodos difíceis. Ela teve cabeça, ela lutou pela civilidade, pela justiça, pela educação, pela demarcação de terras indígenas. E tudo isso com um sorriso, com amor. É uma mulher gigante, e acima de todos nós quem merece isso tudo é Eunice Paiva".

Fernanda também descobriu na entrevista que ela e Fernanda Montenegro foram, na história do Oscar, a segunda dupla de mãe e filha a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz. "Isso é inacreditável. Ainda tem essa cereja do bolo. Eu, por uma anomalia decidi seguir a profissão da minha mãe. E agora temos essa fábula inacreditável de continuidade que passa pelas mãos do Walter [Salles]", comentou.

A primeira aparição pública da atriz após a indicação foi nas redes sociais, pouco antes de entrar ao vivo. No vídeo publicado, Fernanda agradeceu a equipe do longa e revelou estar emocionada pela cultura brasileira.

