Banda Churrus agita o cenário indie rock

Criada em São João del-Rei em 2004, a banda Churrus chega a Belo Horizonte para lançar seu sexto álbum. Trata-se de “Sustainable” (Midsummer Madness), que traz 13 faixas autorais.



Nesta sexta (24/1), na Casa Matriz, o grupo se apresenta ao lado da banda Ursamenor, mostrando canções autorais dos cinco discos lançados anteriormente, além de outras do novo trabalho. A exceção fica para o cover “Landslide baby”, da norte-americana Beulah.

O álbum de indie rock aborda a importância do conceito de sustentabilidade para o futuro do planeta, focando no papel da educação no desenvolvimento de tecnologias verdes e na conscientização das pessoas perante as práticas sustentáveis.

Guitarrista, compositor e vocalista, Túlio Panzera explica que é um disco pós-pandemia. “Compus algumas músicas durante meu pós-doutorado em engenharia espacial, em Bristol, na Inglaterra. As outras foram compostas pelos colegas de banda, Matheus Lopes e Luís Couto. Quando voltei ao Brasil, juntamos tudo, mas chegou a pandemia e não pudemos gravar e tocar. Quando começou a suavizar a pandemia, a turma voltou a se encontrar e decidiu lançar o disco. Nessa época, eu, Matheus, Igor e Paulo Filipe morávamos em São João del-Rei”.



Após o encontro, Túlio conta que o guitarrista e compositor Luís Couto foi morar na Suécia. “Ele se mudou para lá, mas a gente já estava no processo de compor e gravar um disco novo do Churrus. Luís na Europa, com suas músicas, e nós em São João del-Rei, mas, mesmo assim, conseguimos definir as canções do álbum”.

Túlio comenta que o grupo acabou gravando como era feito durante a pandemia. “Assim, com cada um no seu quadrado, Luiz gravou da Suécia, alguns integrantes em São João del-Rei e outros em BH. Juntamos tudo e mandamos mixar e masterizar em São Paulo. Acontece que, no meio dessa confusão, eu já vinha trabalhando nessa parte de sustentabilidade, materiais sustentáveis para engenharia estrutural, tanto para construção civil quanto para a aeronáutica, e também fazendo pós-graduação nessa área. Então, comecei a escrever algumas coisas sobre sustentabilidade”.



Avalanche

O músico mineiro explica que nem todas as letras falam sobre o tema. “Há algumas que enfatizam, principalmente, como 'Avalanche'. Ela fala da questão da nossa intervenção no meio ambiente, da poluição e do aquecimento global. Enfim, tudo isso que vai gerando consequências irreversíveis para a humanidade. Pensamos em fazer um álbum sobre sustentabilidade, então. Algumas músicas são mais focadas nisso e outras menos, mas aí vendemos esse conceito”, revela.



“Nesse trabalho, tentamos costurar, de certa forma, a sustentabilidade não só ambiental, mas também social e econômica”, explica Túlio.



“Fazemos uma costura de todos os setores da sustentabilidade. O disco é eclético e apresenta coisas mais indies, mais pop, mais punk e até heavy metal. Então, ele contempla essas praias. É mais um álbum da banda que completou 20 anos no ano passado. O primeiro disco saiu em 2016 e, em 2026, pretendemos fazer o revival dele”, anunciou o músico.



Túlio explica que todos os álbuns do Churrus saíram pelo selo carioca Midsummer Madness. “Ele completou 35 anos em 2024 e lançou dois discos comemorativos. Participamos gravando um cover de uma banda do Rio de Grande do Sul e outro da escocesa Teenage Fanclub. Esses dois discos sairão em breve também na Inglaterra”, avisa o músico.

O guitarrista da banda Churrus revela que o grupo mineiro pensa em lançar uma tiragem de 100 vinis do novo trabalho.

Convidada especial



Como de costume, a banda traz uma participação especial, desta vez com os vocais da jazzista Fernanda Bessa, na música “New year”.

Churrus é formada por Luís Couto (voz, guitarra e teclados), Paulo Filipe (bateria), Igor Monteiro (baixo), Matheus Lopes (voz e guitarra), Túlio Panzera (voz e guitarra) e Rafael Carvalho (guitarra, teclados e vocal). Em breve, o grupo lançará o videoclipe da música “Blackhouse”.



BANDAS CHURRUS E URSAMENOR



Nesta sexta-feira (24/1), às 21h, na Casa Matriz, na Rua Espírito Santo, 1.275, Centro. Ingressos: R$ 30, à venda na plataforma Sympla.