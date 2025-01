Veja momentos marcantes da trajetória do filme "Ainda estou aqui"

Em 2015, Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, publicou o livro "Ainda estou aqui", contando o drama da família após o desaparecimento do pai, levado por agentes da ditadura militar em 1971. Eunice lutou muito para que o Estado se responsabilizasse pelo assassinato do marido. O atestado de óbito do ex-deputado só foi emitido em fevereiro de 1996. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que Rubens foi torturado e morto nas dependências do Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, no Rio de Janeiro. Posteriormente, Eunice enfrentaria o Alzheimer por 14 anos. O escritor foi ao Festival de Veneza, em setembro de 2024, para o lançamento do filme. Foto: Marco Bertorello/AFP