“Brazilian oil”, álbum com 10 faixas compostas pelo multi-instrumentista Rodrigo Sha, tem de tudo um pouco: maculelê com samba, capoeira com jazz, samba com reggae e eletrônica, ijexá com pop, afoxé com clássico, funk com bossa nova.



“É um álbum gostoso de se ouvir, que trabalha a ancestralidade brasileira, mas com um lado de grooves também. É disco para você curtir. Deixe tocar do início ao fim, viajando pelo Brasil”, aconselha Rodrigo.



Especializado em saxofone, flauta, clarinete, piano, violão e programação rítmica, o instrumentista carioca já tocou com Roberto Menescal, Blitz, Kid Abelha, Seu Jorge e Leo Jaime, entre outros artistas.



Acervo

“Brazilian oil” é um álbum diferente. O repertório foi baseado em samples reunidos na plataforma O Ritmo, criada por Rodrigo. O acervo tem criações de Marcos Suzano, Zé Paulo Becker, Carlinhos Brown, Jam da Silva, Ricardo Imperatore, Phillipe Neiva, Carlos Mauricio, Magrus Borges, Jovi Joviniano e Cassio Cunha.



Sample é um trecho da melodia, explica Sha. “Por exemplo: Menescal gravou uma levada de violão, tocando por 10 segundos. Na plataforma O Ritmo, há mais de dois mil sons assim à venda. Você pega aquela parte curta, a estende ou a coloca no seu projeto. O comprador ganha a parceria do autor do sample. Caso escolha um do Marcos Suzano e componha em cima dele, a música será parceria dos dois”, detalha.



“O Ritmo é projeto artístico, um canal de artistas que agora está no streaming no mundo inteiro”, orgulha-se.



“Brazilian oil” já está nas plataformas digitais e no YouTube. De acordo com Rodrigo, o projeto instrumental produzido por ele reflete a diversidade da música brasileira de forma contemporânea, misturando a sonoridade rítmica do país com elementos eletrônicos, em alguns momentos.



“Não é instrumental virtuose. São 10 músicas compostas em cima dos samples da plataforma O Ritmo. Misturei os samples, tocando e criando em cima. É um álbum orgânico”, comenta.



“Naturalmente, dou o crédito ao autor. Faço o criador do sample aparecer num perfil de artista nos canais do streaming. Ao mesmo tempo, dou também crédito autoral para que se torne um trabalho colaborativo”, explica.



O novo álbum de Sha traz “todo o suingue brasileiro”, de acordo com ele. “Fiz questão de produzir um disco instrumental com a marca sonora do Brasil. E também porque a música instrumental é uma língua universal. A plataforma O Ritmo é para o mundo, para romper barreiras.”



Rodrigo Sha afirma que vem buscando estabelecer pontes entre criadores. “A galera coloca coisa boa na plataforma. O comprador poderá conhecer o autor do sample e, no futuro, fazer um trabalho pessoalmente com ele.”



O Ritmo surgiu há 14 anos. É uma biblioteca de música brasileira à disposição do mundo, compara Sha.



Lojinha

Naquelas “prateleiras” há criações de Roberto Menescal, Marcos Suzano, Guto Goffi, Zé Paulo Becker e Jam da Silva. “Percussionistas, ritmistas e violonistas, entre outros, colocam seus samples à venda. Há uma lojinha na plataforma.”



O processo é simples. “Basta você entrar no site (oritmo.com), escutar, comprar o sample desejado e usá-lo legalmente em sua produção musical”. Porém, o multi-instrumentista carioca faz questão de avisar: “A plataforma é marketplace de música brasileira feita por brasileiros. Não tem nada de inteligência artificial.”



REPERTÓRIO

“Azeite Joviniano”

•Rodrigo Sha com Zé Paulo Becker, Magrus Borges e Jovi Joviniano

“Jam da mata”

•Rodrigo Sha com Jam da Silva

“O mundo”

•Rodrigo Sha com Carlos Maurício “Linox”

“Samba forest”

•Rodrigo Sha com Marcos Suzano

“Capoeira astral”

•Rodrigo Sha com Zé Paulo Becker

“Umbilical love”

•Rodrigo Sha

“Saculegê para você”

•Rodrigo Sha com Jam da Silva e Ricardo Imperatore

“Um papo como Scott”

•Rodrigo Sha

“Ijesha”

•Rodrigo Sha com Cassio Cunha

“Ajururu”

•Rodrigo Sha com Carlinhos Brown e Phillipe Neiva



“BRAZILIAN OIL”

• Álbum de Rodrigo Sha

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais