Filme de terror da Netflix começa a ser gravado em cidade mineira

As filmagens do longa-metragem de terror "Nicole" começaram nessa terça-feira (1º/7) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O filme é a nova produção da Technoscope Films, produtora da Netflix.

A direção é de Jotagá Crema, um dos diretores e roteiristas da série 3%, da Netflix. Com previsão de três semanas de filmagens na cidade mineira, a produção é baseada em clássicos do cinema de vampiros.

O roteiro de ficção, que levou cerca de dois anos para ser desenvolvido, foi o vencedor do edital estadual para longas-metragens promovido pela Lei Paulo Gustavo, com orçamento aprovado de R$ 2 milhões.

Com duração de cerca de 100 minutos, o longa-metragem "Nicole" é sobre uma jovem sonhadora que é seduzida a se juntar a um grupo de vampiras controladas por um vampiro manipulador. A história mostra a garota enfrentando a sua dominância para se libertar e continuar viva.

A personagem principal, Nicole, será interpretada pela atriz Alana Campos, que atuou no musical "O Mágico de Oz". Ela já vem divulgando imagens das filmagens e Making Of do longa-metragem em suas redes sociais.

Além de Alana Campos, no elenco há atores conhecidos: como Daniel Rocha, que atuou em "Avenida Brasil", da TV Globo; Raissa Chaddad, da novela "Chiquititas", do SBT; e Cassia Gois, da série "Sessão de Terapia", da Globoplay.

De acordo com Crema, a intenção com o filme é mostrar uma história de vampiro, com personagens profundos, de uma forma original e com características de terror. "Queremos que o filme gere orgulho para os fãs desse gênero e para a população da cidade", ressaltou o diretor.

Interdições

Segundo a Prefeitura de Uberaba algumas vias da cidade serão interditadas para as gravações do longa-metragem. As intervenções são temporárias e têm como objetivo garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o período das gravações.

Confira o cronograma:

1º/7 e 2/7 - Rua Tiradentes, fechamento total do trecho entre as ruas Ricardo Misson e Álvares Cabral, das 14h às 2h.

2/7 e 3/7 - Fechamento no entorno da Praça Santa Teresinha, da Rua Aristides Borges, Rua Ricardo Misson, Rua Álvares Cabral e Rua Tiradentes, das 18h30 às 5h.

3/7 e 4/7 - Rua Segismundo Mendes, fechamento para veículos em geral, exceto transporte coletivo, no trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Lauro Borges, das 21h às 5h.

13/7 a 18/7 - Rua Tristão de Castro, fechamento para veículos em geral, exceto transporte coletivo, no trecho entre a Rua São Sebastião e a Travessa Domingos Paraíso, das 19h às 5h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia