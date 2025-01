Fernanda Torres foi indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 exatamente 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro. A cerimônia da premiação da Academia de Artes Cênicas Cinematográfica será em 2 de março, em Los Angeles (EUA).





Concorrem com Fernanda Torres outras quatro atrizes de filmes que abocanharam importantes nomeações, incluindo Melhor Filme, categoria que "Ainda estou aqui" também disputa.





Conheça as concorrentes de Fernanda Torres





Cynthia Erivo (Wicked)

Cravando sua nomeação por viver Euphaba em "Wicked", Erivo é uma atriz, cantora e compositora britânica de 38 anos que ganhou destaque no teatro antes de ser sucesso no cinema e na televisão.





Seu trabalho no musical "A cor púrpura" lhe rendeu notoriedade e a fez ganhar um Tony ("Oscar do teatro"), um Emmy e um Grammy. Caso vença o Oscar, ela entra no seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT, sigla formada pelas iniciais das principais premiações do entretenimento dos Estados Unidos.

Karla Sofia Gascón (Emília Pérez)

Fazendo história ao se tornar a primeira atriz trans indicada na categoria feminina mais prestigiada do Oscar, a espanhola de 52 anos se destacou em produções na Espanha e América Latina tanto no cinema como na televisão, por exemplo, na novela "El señor de los cielos".





Com "Emília Pérez" ela ganhou reconhecimento internacional em diversos festivais. Na televisão, ela também teve memorável participação como ela mesma no "MasterChef México celebrity", integrando o elenco de celebridades da segunda temporada do reality culinário.





Mikey Madison (Anora)

Com apenas 25 anos, Mikey Madison conquistou sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz dando vida a uma jovem trabalhadora sexual que se casa por impulso com um filho de um oligarca russo.





Sua atuação em Hollywood é recente, mas já com destaque como em "Era uma vez em Hollywood" (2019) e "Pânico" (2022). Ela foi escolhida para protagonizar "Anora" diretamente pelo diretor Sean Baker depois de vê-la atuando no filme de terror.





Demi Moore (A Substância)

Revigorada e com discurso forte após vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical - Fernanda Torres venceu em Melhor Atriz em filme de drama -, Demi Moore já possui carreira consolidada em Hollywood, mas nunca tinha sido nomeada ao Oscar até hoje.





Com 62 anos, ela teve altas e baixas na carreira. Seu papel em "A Substância" como Elisabeth Sparkle é revigorante e traduz, de certa forma, sua própria trajetória, carreira e percalços na indústria.

