Após ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, nesta quinta-feira (23/1), Fernanda Torres compartilhou um vídeo publicitário do banco Itaú. As imagens fazem parte da campanha de fim de ano da empresa, que a estrela de “Ainda estou aqui” protagonizou com a mãe, a também atriz Fernanda Montenegro.

“A vida presta e muito. Confie”, diz Fernanda no vídeo. Nas imagens, ela aparece sorridente e arrumando os cabelos. Fernanda Torres viralizou com a frase “A vida presta” após ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama no início do ano.

Diversos comentários na publicação comemoraram a indicação da atriz. “Totalmente indicada e absolutamente amada! Que orgulho de nossa arte, dos nossos artistas! Que orgulho de você e de ser brasileira pra viver esse dia”, escreveu um perfil.

“Parabéns pela indicação! Agora vamos torcer pela nomeação”, disse outro. “Como brasileira, BAIRRISTA, porque “patriota” mudou o significado, tô super, mega orgulhosa, dessa atriz maravilhosamente FOD@, totalmente indicada!!! Bravoooo!!!!”, escreveu uma terceira.





Além da indicação a Melhor Atriz, “Ainda estou aqui” teve outras duas indicações ao Oscar 2025: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. A cerimônia de premiação acontece em 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.