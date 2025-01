O presidente Lula comemorou, nas redes sociais, as indicações do filme brasileiro “Ainda estou aqui” ao Oscar 2025, nesta quinta-feira (23/1). O longa concorre aos prêmios de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Fernanda Torres, que vive Eunice Paiva no filme de Walter Salles, foi selecionada para o troféu de Melhor Atriz.

A turma de “Ainda Estou Aqui" já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! ???????? Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales. — Lula (@LulaOficial) January 23, 2025





“A turma de ‘Ainda estou aqui’ já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles”, escreveu Lula. Ele se referiu à brincadeira do ‘Fantástico’ em que um jogador que faz três gols na rodada pode pedir uma música para a produção do programa.





Segundo especialistas, “Ainda estou aqui” chega com grandes chances de vitória de Melhor Filme Estrangeiro. Isso porque, além de ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, com duas indicações, o brasileiro foi indicado a outros prêmios importantes, como o britânico Bafta (considerado o Oscar britânico, com muitos membros em comum com a Academia).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No entanto, outros apontam que o favorito é o francês "Emilia Pérez", um dos líderes em número de indicações. No Globo de Ouro, o longa com Karla Sofia Gascón faturou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.