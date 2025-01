O Oscar 2025 anunciou nesta quinta-feira (23/1) os indicados para a premiação, que acontece em dois de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O brasileiro “Ainda estou aqui” é o único representante da lista, concorrendo aos prêmios de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme.





Fernanda Torres, que vive Eunice Paiva no filme de Walter Salles, foi selecionada para o troféu de Melhor Atriz. Nas redes sociais, os brasileiros comemoraram as indicações como se fossem gols de final na Copa do Mundo.

Não é à toa que o filme e a atriz se tornaram os assuntos mais comentados das redes sociais, até com famosos comemorando as indicações, como o youtuber Felipe Neto. “É ela! Avisa que é ela! Fernanda Torres indicada ao Oscar”, escreveu.

É ELA!!!!!!!!



AVISA QUE É ELA!!!!!



FERNANDA TORRES INDICADA AO OSCAR! — Felipe Neto ???? (@felipeneto) January 23, 2025





A deputada federal Erika Hilton (PSOL - SP) também comemorou. “É DO BRASIL! A maravilhosa Fernanda Torres acaba de ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Além disso, Ainda Estou Aqui também concorre ao prêmio de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Não só é o Brasil no evento internacional mais importante do cinema. Mas a história da sangrenta ditadura militar que vitimou milhares e que condicionou pessoas como Eunice Paiva a uma vida de luta sendo vista pelo mundo inteiro! Nossa história e cultura merecem reconhecimento no mundo. Em especial nesse momento, em que o ódio parece querer tomar o lugar da justiça, da democracia e liberdade. Bora Fernandinha! Pelo legado do cinema nacional e em honra de todos os que lutaram contra a ditadura militar”, publicou.









É DO BRASIL ????????!



A maravilhosa Fernanda Torres acaba de ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Além disso, Ainda Estou Aqui também concorre ao prêmio de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.



Não só é o Brasil no evento internacional mais importante do cinema. Mas a historia… pic.twitter.com/qX9s9L5eTT — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 23, 2025

O perfil oficial da Turma da Mônica postou um quadrinho em que Fernanda aparece no tapete do Oscar, juntamente com os personagens Cebolinha e Mônica. “Só pra avisar que AINDA ESTAMOS AQUI! Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1! Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda!”, escreveu na legenda.





Só pra avisar que AINDA ESTAMOS AQUI!

Nos corações dos brasileiros, Fernanda Torres já é a número 1! ????Agora, é hora do mundo também reconhecer essa lenda. Vai, Nanda! ?????#oscars pic.twitter.com/SJztWY8WZ7 — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) January 23, 2025





A atriz Ana Hikari publicou a imagem das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. “Eu vou enquadrar isso aqui até dia 02 de março. Porque dia 02 de março vou enquadrar a foto da FERNANDA TORRES SEGURANDO O OSCAR!!!”, postou.

A presença dos brasileiros foi fortemente comemorada pelos internautas, que preparam uma torcida organizada para a cerimônia, em 2 de março. “Eu sabia que iam receber indicação, mas to sem acreditar que tem BRASIL indicado no OSCAR. Meu Deus, vamos pintar a cara de verde e amarelo. Gente, a Fernanda Torres e ‘Ainda estou aqui’ Academy awards winners”, escreveu um internauta.









“‘Ainda estou aqui’ foi indicado a Melhor Filme Internacional no Oscar, meu Deus. Fernanda Torres e Selton Mello já tem seus lugares”, pontuou outro. Também foi lembrada a indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar, em 1999. “HISTÓRIA SENDO FEITA! Fernanda Torres se junta a Fernanda Montenegro como as ÚNICAS brasileiras indicadas ao Oscar de Melhor Atriz na história da premiação”, comemorou uma página.

Faltando mais de um mês para a cerimônia, já tem gente querendo comemorar a vitória brasileira. “Eu já imaginando a Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles num caminhão de bombeiros passando por todas as principais avenidas do Brasil levantando o Oscar ao som de “poeira” da Ivete Sangalo e chuva de papel”, supôs um perfil.

Veja mais comentários:





ainda estou aqui indicado pra melhor filme e filme internacional e fernanda torres indicada como melhor atriz galera eh tudo nosso e nada deles pic.twitter.com/p6X6nm0ado — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) January 23, 2025





FERNANDA TORRES INDICADA A MELHOR ATRIZ NO OSCAR LINDO ISSO pic.twitter.com/C8xzXj1t5a — jairme (@jairmearrependi) January 23, 2025









“Melhor não criar expectativas”



*Eu já imaginando a Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles num caminhão de bombeiros passando por todas as principais avenidas do Brasil levantando o Oscar ao som de “poeira” da Ivete Sangalo e chuva de papel* — RAQUEL REAL OFICIAL (@raquelrealofc) January 23, 2025





rodinha de oração:



???? ????

???? ????

Fernanda torres

???? ganhe o ????

oscar

???? ????

???? ???? pic.twitter.com/wD8wWtTTYk — Fábio Garcia (@fabiogaj) January 23, 2025





FERNANDA TORRES: não quero clima de Copa do Mundo



BRASIL:pic.twitter.com/CMFxdl3BJP — BCharts (@bchartsnet) January 23, 2025