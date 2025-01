Karla Sofía Gascón, que faz a personagem-título no longa "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, é a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pela manhã, depois de ser adiado duas vezes devido aos incêndios em Los Angeles.





Gascón já havia feito história ao ser a primeira pessoa trans a vencer o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes. Ela também foi indicada ao Globo de Ouro, premiação na qual "Emilia Pérez" saiu com quatro estatuetas, incluindo a de Melhor Filme de Comédia ou Musical.





"Emilia Pérez" acompanha a trajetória da advogada Rita, vivida por Zoe Saldaña, que ajuda um chefe de cartel de drogas no México a se transformar numa mulher, papel de Gascón.





Apesar do sucesso crítico, o musical enfrentou polêmicas devido à falta de presença de profissionais mexicanos na equipe de produção, assim como o uso de inteligência artificial em algumas das canções.

Pessoas transgênero já haviam figurado antes no Oscar, caso da compositora Angela Morley, a primeira pessoa trans a ser indicada na categoria de melhor trilha sonora, em 1974, por "O Pequeno Príncipe". Em 2007, Elliot Page foi indicado a melhor atriz pelo filme "Juno", quando ainda não se identificava publicamente como uma pessoa trans.





Em 2017, Yance Ford foi o primeiro homem transgênero indicado a uma estatueta de melhor documentário por "Strong Island".





Outros atores trans já indicados a grandes prêmios incluem as americanas Laverne Cox, que concorreu ao Emmy e SAG Awards por "Orange Is the New Black", e Michaela Jaé Rodriguez, de "Pose", indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro.





A 97° cerimônia do Oscar, com a entrega das estatuetas, acontece a partir das 21h do dia 2 de março, transmitida ao vivo pelo canal TNT e streaming Max.