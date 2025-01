'Beleza fatal' aposta na vilã Camila Pitanga e em ex-estrelas da Globo

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Vingança, poder e justiça formam a tríade de “Beleza fatal”, primeira telenovela brasileira produzida pela plataforma de streaming Max. Com Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, a produção estreia nesta segunda-feira (27/1) também na América Latina, Estados Unidos e Portugal.



Escrita por Raphael Montes (“Bom dia, Verônica” e “Uma família feliz”), com supervisão do veterano Silvio de Abreu, a trama tem como pano de fundo a obsessão do brasileiro por procedimentos estéticos. Em 2023, o Brasil foi o segundo país do mundo que mais realizou esse tipo de intervenção, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.



Na trama, Sofia (Camila Queiroz) vê a vida virar de cabeça para baixo quando sua mãe (Vanessa Giácomo) é presa injustamente, vítima das armações de Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, a jovem encontra refúgio na família de Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta o drama de ver a filha Rebeca (Fernanda Marques) passar por uma cirurgia mal-sucedida. As duas se unem para enfrentar os responsáveis por suas tragédias pessoais.

O elenco conta também com Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Vanessa Giácomo, Breno Ferreira e Enzo Romani.

A estreia de “Beleza fatal” é fruto do movimento de reinvenção do mercado audiovisual brasileiro. Depois do sucesso do “avanço” de produções turcas e sul-coreanas no país, a volta às origens busca explorar o que o Brasil sempre soube fazer de melhor: novela.

O novo melodrama chega com pequenas adaptações – a mais evidente delas é o tempo de duração, bem menor.



Na última terça-feira (21/1), coletiva de imprensa reuniu o elenco principal e a equipe de produção de “Beleza fatal”. Monica Pimentel, vice-presidente da Warner Bros Discovery, informou que o investimento foi similar ao de campanhas de grandes estreias internacionais da plataforma, como “A casa do dragão”.



A novela da Max terá 40 capítulos, com cinco novos episódios às segundas-feiras, até 17 de março. Tudo foi gravado antes da estreia. Não há espaço para mudanças de roteiro conectadas a reações do público, como vem ocorrendo com “Mania de você”. O folhetim das 21h da Globo busca alternativas para a trama diante da baixa audiência.



O destaque de “Beleza fatal” é a volta de Camila Pitanga. A atriz não trabalhava em novelas desde 2016, quando viveu Maria Tereza em “Velho Chico” (Globo). Na ocasião, ela precisou lidar com a trágica morte do parceiro Domingos Montagner, que se afogou enquanto os dois nadavam no Rio São Francisco, durante a folga nas gravações.



“Estava esperando um projeto que fizesse sentido para mim. Estou voltando com um trabalho que me desafiou e me exigiu, mas também fui feliz e me diverti fazendo. Me sinto começando o novo capítulo da minha vida”, afirmou Camila.

Perseguida pela vilã Lola, Sofia (Camila Queiroz, à direita) recebe o apoio de Lino (Augusto Madeira), Alec (Breno Ferreira) e Elvira (Giovana Antonelli) Pivô Audiovisual/divulgação



A atriz define a vilã Lola como “histriônica, perigosa e ambiciosa”, mas, acima de tudo, inteligente. “Uma mulher que corre atrás do que acredita sem medir esforços”, diz. Ironicamente, Lola é inspirada na mãe do autor Raphael Montes, com suas oscilações de humor.



Camila Queiroz vive a mocinha que ao buscar vingança, em alguma medida, acaba se tornando vilã. “A Sofia me desafia. É algo que eu nunca fiz”, contou a atriz.

O ator Caio Blat dirige cenas da novela e faz o papel do médico Benjamin Argento, cúmplice da vilã Lola Max/reprodução



Consagrado na literatura com dramas policiais, Raphael Montes revelou que escrever novela era o sonho antigo que se realizou mais rápido do que imaginava. Ele teve prazo de uma semana para entregar a sinopse.



“Decidi fazer a novela que eu queria ver”, disse. “Beleza fatal” é a mistura de thriller dos anos 1990 com os clássicos folhetins da TV.



Montes compara a supervisão de Silvio de Abreu a um doutorado em dramaturgia. “Fui cutucando o Silvio para ver o que passava pela aprovação dele. Para minha surpresa, quanto mais cutucava, mais ele gostava.”



Na direção, os dois tiveram o auxílio de Caio Blat, que interpreta o bem-sucedido cirurgião Benjamin Argento, cúmplice de Lola. Ele estreia como diretor de folhetim.



“Esta novela tem uma emoção diferente. Depois de décadas de experiência, é como se estivéssemos abrindo um novo formato, falando com um novo público. É o formato dos sonhos: acontece de tudo, e tudo ao mesmo tempo”, disse Blat.



Prometendo ganchos fortes entre os episódios,, além de tramas paralelas envolventes, a equipe espera que “Beleza fatal” estabeleça novo patamar para a dramaturgia brasileira. Agora, resta saber como o público vai reagir à promessa de novidade.



Novela da plataforma Max. De Raphael Montes. Direção de Caio Blat. Com Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa e Vanessa Giácomo, entre outros. Estreia amanhã (27/1), com lançamento de cinco capítulos a cada segunda-feira, até 17 de março.