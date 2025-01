Milton Nascimento lotou o Largo das Forras em Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A tempestade que caiu no fim da tarde de domingo (26/1) levou por água abaixo a exibição em praça pública do documentário “Milton Bituca Nascimento”, de Flávia Moraes. O filme é uma das estrelas da Mostra de Cinema de Tiradentes, que termina no próximo sábado (1/2). Como São Pedro não deu sinal de trégua, o jeito foi transferir o evento para o Cine Teatro, no Centro Cultural Yves Alves. Foi um corre-corre para conseguir um dos lugares, pois a sala não é grande. Chegou a segunda-feira (27/1), São Pedro segurou a onda e foi realizada sessão extra na Praça das Forras.







“Estamos muito felizes com esta exibição tão linda na praça que a Mostra de Tiradentes nos proporcionou. Não poderia ter lugar mais acolhedor para exibir nosso filme”, disse Debora Ivanov, da Gullane Filmes. O documentário, que acompanha a última turnê de Milton Nascimento, levou dois anos para ser realizado. “Ele tem uma coletânea de entrevistas com grandes nomes da música no mundo, celebrando a trajetória do nosso querido Milton. É muito emocionante estar aqui em Minas Gerais, onde o Milton passou a infância. Sua música é tão marcada por Minas Gerais, com toda sua complexidade e simplicidade”, completou Débora.







Os fãs de Milton e da música sentiram falta de Samuel Rosa, grande amigo dele que não aparece no documentário. A diretora Flávia Moraes e o cantor e compositor não foram a Tiradentes. Mas no domingo, antes da apresentação no Cine Teatro, foi exibido vídeo com o depoimento da cineasta. “Se por um lado esta semana é uma semana histórica e gloriosa para o cinema nacional, por outro é um momento desafiador para todos nós que acreditamos na liberdade de expressão e no respeito às diferenças. E é justamente por isso que histórias como a de Bituca precisam ser contadas”, afirmou Flávia. “Sua trajetória e sua música nos lembram da capacidade transformadora da arte, que cura, que inspira e transcende ao ódio”, completou.

Veja o recado de Milton Nascimento e Flávia Moraes ao público em Tiradentes:

Milton Nascimento, que estava de malas prontas para viajar a Los Angeles, também mandou recado por vídeo. “Alô, pessoal. Infelizmente, não pude estar com vocês hoje porque estou me preparando para concorrer ao Grammy. Estou passando por aqui para desejar ótimo filme. Um beijão”, disse ele, sob aplausos da plateia.



• DRUMMOND



Mineiro de Barbacena já conhecido do grande público, o ator Leonardo Miggiorin fará temporada no CCBB BH com seu primeiro espetáculo solo, “Não se mate”. O título é inspirado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade. A montagem incorpora outros poemas do itabirano, mesclando humor, poesia e ficção científica. A peça, que marca a estreia do ator, diretor e produtor Giovani Tozi como dramaturgo, ficará em cartaz de 7 a 24 de fevereiro, de sexta a segunda, às 19h. No dia 15, a sessão contará com intérprete de Libras. Haverá bate-papo após a sessão de 22 de fevereiro.



• TOCA RAUL



A atriz mineira Livia Gaudencio é uma das roteiristas da minissérie “Raul Seixas: Eu sei”. Com produção da O2 Filmes, a previsão de estreia é este ano, na plataforma Globoplay. “Tenho a honra de assinar o roteiro com um time de feras que me ensinou muito: Denis Nielsen, Marcelo Montenegro e Paulo Morelli, a quem agradeço a confiança e o convite para essa experiência junto à O2 Filmes. Um salve especial também para Gustavo Gontijo, que mediou o início, o fim e o meio. Toca Rauuuuul!”, comemora a atriz e roteirista.



• O TREM



Além de se dedicar à minissérie sobre Raul Seixas, Livia Gaudencio assina a direção artística da mostra do grupo teatral O Trem, com cinco espetáculos dedicados à infância, em cartaz até 10 de fevereiro, no CCBB BH. A próxima é “Princesa Falalinda sem papas na língua”, em que a atriz, premiada por esta atuação, divide a cena pela primeira vez com a filha Cecília Gaudencio, de 11 anos. Dirigida por Cynthia Falabella, aborda o tema do silenciamento feminino. O espetáculo ficará em cartaz de sexta (31/1) a segunda-feira (3/2), sempre às 15h, no Teatro I do CCBB, na Praça da Liberdade.



• • •



Livia Gaudencio assina o roteiro de outras produções de sucesso: as webséries “Steam girls” e “Antenados”, ambas indicadas a prêmios no RioWeb Festival. Também colaborou com o longa “Maria do Caritó” (2019), distribuído pela Globo Filmes e produzido pela Ehfilmes!, vencedor do Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Comédia. Como atriz, Livia atuou na minissérie “A cura”, da Globo, e no filme “Batismo de sangue”, de Helvécio Ratton.