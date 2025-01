Um mês depois de abrir em Inhotim, hotel Clara Arte tem 70% de ocupação

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quatorze anos se passaram desde as primeiras notícias de que Inhotim teria um hotel de luxo, mão na roda especialmente para os turistas. Até então, para conhecer mais detalhadamente o centro de arte contemporânea de Brumadinho, eles se viam obrigados a dormir pelo menos uma noite em Belo Horizonte.

Entre as primeiras informações que circularam sobre a obra, o que mais atiçava a curiosidade do público era um item da decoração: as banheiras dos bangalôs esculpidas em pedra-sabão. O detalhe, por si só, indicava como seria o luxo do empreendimento. Trinta e seis meses depois de iniciadas, as obras ficaram paralisadas por longos nove anos. As tais banheiras viraram uma espécie de lenda urbana.

• Pedra-sabão

A boa notícia é que o hotel, batizado Clara Arte, deixou de ser sonho e há um mês está na mira dos turistas. Completou seus primeiros 30 dias com ocupação média de 70%. Paulistas e mineiros dominaram o espaço nas primeiras semanas de funcionamento dos 46 bangalôs, divididos nas categorias Master, Master Plus, Luxo, Presidencial 1 e Presidencial 2. Banheiras em pedra-sabão fazem parte de alguns deles. Todos têm em comum o conforto, com bancada de pedra-sabão, espelho amplo e paredes com pedras quadriculadas que dão charme especial ao ambiente.

• Lareira a gás



A base dos quartos é a mesma: varanda agradável para bate-papos, com cadeira, mesas, lareira a gás (por ora, neste calor, meio sem sentido) e purificadores de água. No bangalô Master, a cama de casal e duas de solteiro acomodam com conforto quatro pessoas.

Bangalôs do hotel em Inhotim têm varanda agradável e privacidade Helvécio Carlos/EM/D.A Press





• Check in às seis da tarde

Terceiro hotel da rede Clara Resorts e primeiro em Minas Gerais, o Clara Arte tem acesso independente do Inhotim e estacionamento para quem chega em carro próprio. Quem desembarca em Confins deve arcar com transporte até lá. Durante a semana, ônibus sai da rodoviária de BH, com passagem a R$ 66 – opção para ir e voltar. Mas atenção: às segundas-feiras, o centro de arte contemporânea e seu parque estão fechados e não há ônibus até lá. Detalhe importante: o check in é

às 18h, e o check out às 14h.





• Carrinho de golfe



Veículo já conhecido em Inhotim, o carrinho de golfe faz parte da rotina dos hóspedes do hotel, seja para ir da recepção aos bangalôs, seja para ida e volta ao ponto de desembarque do hotel até a igreja, ponto mais próximo ao centro de arte. Dali em diante, a visitação a Inhotim está liberada. As distâncias são relativamente pequenas, mas com o Sol inclemente dos últimos dias, esse transporte é um alívio. Um dos grandes acertos é a programação de visitas a Inhotim. Saindo a pé, sob coordenação de Júnio César, o grupo passa por áreas às quais geralmente as pessoas não iriam, como o Jardim de Todos os Sentidos. Para otimizar o tempo, visitantes preferem as grandes galerias ou as recém-inauguradas. Júnio comanda passeio de duas horas, oferecendo novo olhar sobre Inhotim.

• Malhação





O hotel é completo, com atividades para a meninada na brinquedoteca ou com os monitores, sempre à disposição durante o dia e à noite. Para os adultos, as duas piscinas (a externa e a aquecida) são uma beleza, tanto para relaxar quanto para aplacar o calor senegalês. Os mais animados podem se exercitar na academia. Aliás, exercício é obrigatório depois dos dias de fartura com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. O restaurante leva a assinatura do chef mineiro Léo Paixão.