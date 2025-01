Atriz mineira está escalada para o elenco do remake de "Vale tudo", na Glob

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Entre os fãs de novelas, o remake de “Vale tudo”, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, é assunto obrigatório. Afinal, como a história criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères será recontada por Manoela Dias, 36 anos depois de estrear na Globo? O público aprovará Odete Roitman como a vilã do século 21? Só a partir de março estas respostas serão dadas. Mas a boa notícia é que a atriz mineira Rejane Faria está confirmada em participação nos primeiros capítulos do folhetim.

“Depois de recusar convites para atuar em toda a trama de duas novelas, compromisso que ainda não pude atender por conta de agenda, veio a chance de participar dos primeiros capítulos do remake de 'Vale tudo'. Minha personagem, Marisa, é peça-chave. Amiga muito próxima de Raquel Acioli (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bela Campos), ela vai revelar o passado das protagonistas”, resume a mineira, sem entrar em detalhes.



• NO TEATRO



Enquanto a novela não começa, a Rejane Faria pode ser vista na peça “Velocidade”, do Grupo Quatroloscinco, que ficará em cartaz até 3 de fevereiro no CCBB BH. Em 2017, a atriz ganhou notoriedade por sua participação no filme “Nada”, da produtora Filmes de Plástico, exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. Com um detalhe importante: dois dias antes de chegar à França, Rejane havia deixado o emprego nos Correios para se dedicar à profissão de atriz. Com o Quatroloscinco, ela rodou o país a convite do projeto Palco Giratório, do Sesc.

Mas o divisor de águas, como faz questão de frisar, foi o longa “Marte Um”, produção mineira de Gabriel Martins indicada para representar o Brasil no Oscar em 2023. Entre os trabalhos mais recentes dela está a série “Pablo e Luizão”, que conta a história do pai do humorista Paulo Vieira e de seu melhor amigo, Pablo. A série ainda não tem data de estreia.



• “QUARTETO” PREMIADO



O multiartista Andersen Viana conquistou o primeiro lugar no 4º Concurso Internacional de Músicos de Viena Four Seasons, com a peça “Quarteto de cordas nº 2”. “O quarteto foi escrito em 1991 diretamente para a pauta musical, sem qualquer ajuda de um instrumento harmônico (piano, teclado, violão, etc). Foi premiado com o primeiro lugar na Bienal de Música Brasileira da Funarte, em 2001, ganhou menção honrosa no Concurso de Valencia, na Espanha, e, em 2020, recebeu o Prêmio Farulli em Roma”, enumera.



• • •



Viana recebeu 54 premiações e distinções na Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Índia, Malásia, Reino Unido, Singapura, Suíça e Ucrânia. Tem no currículo os prêmios F. Schubert (Reino Unido, 2023), Genzmer (Alemanha, 2022) e Shostakovich (Ucrânia, 2021). PhD pela Universidade Federal da Bahia, iniciou as atividades artísticas aos 12 anos. Começou seus estudos com o pai, Sebastião Viana, foi bolsista convidado na Itália e Suécia. De 1989 a 2023, atuou como músico e professor na Fundação Clóvis Salgado.



• PEQUENA NOTÁVEL



Carmen Miranda é a inspiração da cantora Sônia Andrade em “Taí! Carmen Miranda”. As apresentações gratuitas serão realizadas em Conceição do Mato Dentro, em 7 de fevereiro; Divinópolis, em 15 de fevereiro; Belo Horizonte, em 20 de fevereiro; e Brumadinho, em 22 de fevereiro. “Com a fusão de entretenimento, educação e preservação cultural, temos a oportunidade de revisitar a importância de Carmen Miranda na história da música brasileira. O show também proporciona aos espectadores enriquecimento artístico e cultural, além do orgulho renovado pela nossa brasilidade”, destaca Sônia Andrade. O projeto dela tem patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e conta com apoio da empresa Plastifica, além das secretarias de Cultura de Brumadinho e de

Conceição do Mato Dentro.

Bloco Mimosas Borboletas, composto só por mulheres, vai desfilar no Bairro Anchieta, em BH, no dia 23 de fevereiro Felipe Muniz/divulgação



• VIVA ELIS!



O Bloco Mimosas Borboletas, formado somente por mulheres, confirmou para 23 de fevereiro seu desfile em Belo Horizonte. Nesta quarta vez pelas ruas do Bairro Anchieta, a agremiação vai homenagear Elis Regina. “Ela representa a mistura atemporal de talento, paixão e arte, continua sendo uma de nossas cantoras mais brilhantes”, afirma Celinha Braga, diretora do bloco. O aquecimento para a folia está marcado para 8 de fevereiro, no Galpão 54, ao lado dos blocos Fúnebre, Me Deixe e Bora Pro Nobis. Em 17 de fevereiro, haverá ensaio geral no Distrital do Cruzeiro, com entrada franca.