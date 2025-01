Restaurante lança degustação guiada de queijos mineiros

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Dia após dia, o queijo conquista mais espaço à mesa. O Trintaeum Restaurante, em Lourdes, criou um projeto de dar água na boca: a degustação guiada de queijos mineiros. O serviço apresenta seleção que pode variar de oito a 10 tipos premiados, incluindo queijos minas artesanais (QMA), reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A degustação é harmonizada com geleias, mel e vegetais confitados, todos produtos regionais. O serviço é bem exclusivo, atendendo apenas duas mesas por noite, com até seis pessoas em cada uma.





O charme especial fica por conta do carrinho de jacarandá – madeira tradicionalmente utilizada na forma do queijo artesanal –, desenhado especialmente para o evento, que começa pelos produtos mais frescos e é finalizado com os mais intensos. A chef da casa, Ana Gabi Costa, desenvolveu a degustação com consultoria de Denise e Eduardo Girão, do projeto Só Queijo Cura. Reservas devem ser feitas previamente no site trintaeum.com.br.



• RUMO A TIRADENTES



A uma semana da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, são confirmados os nomes de atores e atrizes que passarão pela cidade histórica. Entre eles estão Luisa Lemmertz, Chico Diaz e Daniel de Oliveira – elenco do longa “Girassol vermelho”, do diretor mineiro Éder Santos, que abre a mostra. Antonio Pitanga e Rocco, pai e filho, atores de “Malês”, também são esperados, assim como Indira Nascimento, atriz de “Cartografia das ondas”, filme de Heloísa Machado. Na sessão de abertura do Fórum de Tiradentes, espaço de reflexão sobre os destinos do audiovisual brasileiro, está confirmada a presença da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). O escritor e teólogo Leonardo Boff lançará livro durante o fórum, que vai de 25 a 29 de janeiro.





• QUEM VEM



A partir da próxima sexta-feira (24/1), Tiradentes abre o calendário do audiovisual brasileiro oferecendo pré-estreias e sessões especiais em diversos espaços da cidade. Serão exibidos 140 filmes: 43 longas, um média-metragem e 96 curtas vindos de 21 estados. São Paulo lidera, com 35 produções. Na sequência, vêm Rio de Janeiro, com 32; Minas Gerais, com 24; Ceará, com 10; Pernambuco e Rio Grande do Sul, com sete produções cada; Espírito Santo, com seis; Distrito Federal e Rio Grande do Norte, com cinco; Alagoas e Paraná, com quatro; Bahia, com três; Santa Catarina, Acre e Goiás, com duas cada; Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Paraíba, Pará e Sergipe, com uma.

• SOBRE O SOL



Antonio Curti, curador da exposição “Luz eterna – Ensaio sobre o Sol”, conduz bate-papo com o público na próxima quinta-feira (23/1), às 19h30, no Teatro 1 do CCBB, na Praça da Liberdade. A conversa vai abordar o processo criativo das obras em cartaz e da curadoria, além de aspectos da chamada new media art, estimulando outros olhares sobre esta linguagem da arte contemporânea. Os ingressos gratuitos estarão disponíveis na bilheteria do centro cultural.

• DRINKS



O mixologista Xandão Loureiro assina a nova carta de drinks do Garagem do Cab, bar de coquetéis do Cabernet Butiquim.