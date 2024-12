Novo ano traz cafeteria e drinkeria no rooftop de hotel no Funcionários

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A data ainda não foi definida. Mas se tudo caminhar como previsto, no primeiro semestre de 2025 BH vai ganhar a drinkeria Coreto, que promete oferecer uma das vistas mais lindas da capital. Ficará no rooftop do Hotel Tribe Belo Horizonte, no Funcionários, que também planeja abrir a Cafeteria Broa. Assim como o restaurante Trintaeum, já em funcionamento, elas estarão ligadas à chef Ana Gabi.

“Combinando arte, culinária e hospitalidade, o Hotel Tribe Belo Horizonte promete ser uma vitrine autêntica do que Minas Gerais tem de melhor”, promete Ofli Guimarães, proprietário da empresa.

TEMPORADA NA EUROPA

Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença abrirão 2025 com a turnê europeia de “Valencianas”. A primeira parada será no lendário Barbican Centre, em Londres, em 30 de janeiro, com ingressos já esgotados. Com produção de Paulo Rogério Lage, arranjos de Mateus Freire e direção musical de Rodrigo Toffolo, o espetáculo segue para Paris (1º/2), Amsterdã (3/2), Barcelona (4/2), Berlim (6/2), Porto (8/2) e Lisboa (9/2). A orquestra também promete para 2025 a programação especial de seus 25 anos.



“MINERAL IBSEN”

“O plano é respirar fundo, ler muito e acreditar nas amizades e no amor para dar conta de muito trabalho. Já começo o ano apresentando 'Fim de partida', dirigido por Eid Ribeiro, na Campanha de Popularização”, afirma o ator João Santos. “Depois, quero cair na estrada com 'O farol', solo de Jean Gorziza que dirigi com Raquel Pedras, e 'O mundo está em chamas', primeiro espetáculo do Teatro da Fumaça”, conta. Esta companhia terá duas estreias em 2025: “Canção do engate”, com direção de Fábio Furtado, e “Mineral Ibsen”, dirigido por Marina Arthuzzi.

•••

Tem mais, anuncia João. “Vamos iniciar um projeto muito especial em que Teuda Bara dará voz a Judith Malina. No meio disso tudo, não posso abandonar a vida acadêmica. Voltei a acalentar um sonho antigo: escrever um livro sobre o querido Tutti Maravilha. Será que ele deixa? Bora arregaçar as mangas e pôr a mão na massa”, afirma.



PONTA DE AREIA

Inspirado no encontro entre mar e montanha, o Restaurante Pacato inaugura em 8 de janeiro

o menu sazonal “Ponta de Areia”. A criação homenageia o vínculo dos mineiros com as praias brasileiras, paixão que se acentua no ano-novo e no verão. O cardápio traz a fusão da cozinha mineira de quintal com frutos do mar, com o tempero das memórias afetivas. O menu ficará disponível às sextas e sábados, por tempo limitado. Aos domingos, ele terá versão compartilhada para a família.

•••



“O encontro entre Minas Gerais e estados praianos é admirável, principalmente na gastronomia. Criamos o menu para celebrar Cabo Frio, Guarapari, Caraíva, Moreré e tantas outras praias que acolhem o trem de Minas no verão”, comenta o chef Caio Soter, um dos sócios do Pacato.

CORPO FAZ 50 ANOS

O Grupo Corpo, que completa meio século, planeja para 2025 o espetáculo sucessor de “Estancia” (2023). O autor da trilha não foi anunciado. Em março, a companhia segue para a França, onde apresentará “21”, “Breu” e “Gira”. A temporada passa por Alès, Montpellier, Annecy e Lyon (serão sete dias na Maison de La Danse), chegando a Grenoble em abril.



“ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA”

Baseado no livro “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago, o próximo trabalho do Grupo Galpão tem estreia prevista para abril, com direção de Rodrigo Portela. Os primeiros encontros entre elenco e direção ocorreram em novembro. A nova peça, ainda sem título, chega um ano depois do bem-sucedido “Cabaré coragem”, dirigido por Júlio Maciel, que fará duas apresentações na Campanha de Popularização, em janeiro e fevereiro.



“ACREDITE”, AGORA NA TELONA

Em abril, começam as filmagens de “Acredite, um espírito baixou em mim”, adaptação da peça de Ronaldo Ciambroni, a mais longeva do teatro mineiro. A direção será de César Rodrigues, o Cezinha, que comanda o programa “Vai que cola” (Multishow). O elenco ainda não foi confirmado. No teatro, Ílvio Amaral e Maurício Canguçu vêm interpretando os protagonistas Loló e Vicente. Com direção de Sandra Pêra, a comédia estreou em 1998 e atraiu 3 milhões de espectadores.